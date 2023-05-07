У США сталася стрілянина в торговому центрі: серед жертв діти

Унаслідок трагедії загинули восьмеро людей

У місті Аллен у торговому центрі Allen Premium Outlets, що поблизу Далласа (штат Техас, США), 7 травня, відбулася стрілянина. Унаслідок трагедії є загиблі та поранені. Про це повідомляє CNN.

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Як зазначається, співробітники поліції, що перебували поблизу ТЦ за іншим викликом, почули постріли та ліквідували нападника. Серед восьми жертв шестеро померли на місці події, двоє – на шляху до лікарні.

Ще семеро постраждалих госпіталізовано у стані різного ступеня тяжкості.

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Місцева влада припускає, що зловмисник діяв поодинці. Його застрелив офіцер Аллена. Також на місці події правоохоронці шукали другого стрільця.

За словами начальника пожежної служби Аллена Джонатана Бойда, серед шпиталізованих є діти. Загалом до клініки доставили громадян віком від 5 до 61 року.

Нагадаємо, що 4 травня у Сербії молодий чоловік відкрив хаотичний вогонь із вікна автомобіля. Щонайменше вісім людей загинули, 13 осіб поранені.

Раніше у столиці Сербії Белграді 14-річний підліток вчинив стрілянину у початковій школі в центрі міста. Відомо про вісьмох загиблих учнів та охоронця. 15 осіб отримали поранення, частина з них перебуває у тяжкому стані, за їхнє життя борються лікарі. Також важко поранено вчителя історії.