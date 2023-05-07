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У США сталася стрілянина в торговому центрі: серед жертв діти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У США сталася стрілянина в торговому центрі: серед жертв діти
На місце події виїхали правоохоронці, відвідувачів торгового центру евакуювали
Фото: Associated Press

Унаслідок трагедії загинули восьмеро людей

У місті Аллен у торговому центрі Allen Premium Outlets, що поблизу Далласа (штат Техас, США), 7 травня, відбулася стрілянина. Унаслідок трагедії є загиблі та поранені. Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, співробітники поліції, що перебували поблизу ТЦ за іншим викликом, почули постріли та ліквідували нападника. Серед восьми жертв шестеро померли на місці події, двоє – на шляху до лікарні.

Ще семеро постраждалих госпіталізовано у стані різного ступеня тяжкості.

Місцева влада припускає, що зловмисник діяв поодинці. Його застрелив офіцер Аллена. Також на місці події правоохоронці шукали другого стрільця.

За словами начальника пожежної служби Аллена Джонатана Бойда, серед шпиталізованих є діти. Загалом до клініки доставили громадян віком від 5 до 61 року.

Нагадаємо, що 4 травня у Сербії молодий чоловік відкрив хаотичний вогонь із вікна автомобіля. Щонайменше вісім людей загинули, 13 осіб поранені. 

Раніше у столиці Сербії Белграді 14-річний підліток вчинив стрілянину у початковій школі в центрі міста. Відомо про вісьмох загиблих учнів та охоронця. 15 осіб отримали поранення, частина з них перебуває у тяжкому стані, за їхнє життя борються лікарі. Також важко поранено вчителя історії.

Теги: стрілянина США діти

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