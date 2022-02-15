Вантажівка протаранила колону військової техніки на Миколаївщині (відео)

Один військовослужбовець травмований, три машини отримали пошкодження

На автодорозі «Одеса – Мелітополь» поблизу повороту до села Луч Миколаївської області 15 лютого сталася аварія. Як розповів «Суспільному» тимчасовий виконувач обов’язків речника поліції Херсонщини Андрій Кований, водій автомобілю DAF, 1958 року народження, з’їхав з проїжджої частини на узбіччя, де зупинилася колона військових вантажівок.

У результаті механічні пошкодження отримали три військові автівки. Один із військовослужбовців, 2003 року народження, травмований.

Поліція відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

Раніше під Одесою позашляховик збив молодих батьків та їхнього півторамісячного сина. ДТП сталася, коли подружжя йшло узбіччям дороги.

Напередодні, на трасі Київ – Харків поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував водій у стані сильного алкогольного сп'яніння. Після перевірки прилад показав у крові водія смертельну дозу алкоголю, яка перевищила 5 проміле.