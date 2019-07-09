В Одесі стартував проект Odessa Bus Tours



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Гостей Одеси інформують про визначні пам'ятки міста, екскурсії, умови відпочинку і культурні заходи волонтери - учасники проекту Odessa Bus Tours

З 5 липня 2019 року в Одесі розпочав роботу проект Odessa Bus Tours департаменту культури та туризму Одеської міської ради.

Проект покликаний інформувати туристів про визначні пам'ятки міста, екскурсії, умови відпочинку на Чорноморському узбережжі.

Студентки Одеського економічного університету та Національного університету ім. Мечникова Ганна Петрова і Ксенія Мухіна першими стали на вахту інформаційного центру. За день до них звернулося понад 100 туристів. Гості отримали карту Одеси, буклети, флаєри, інформацію про екскурсії і заходи.

В облаштованому для інформаційних послуг автобусі оформлена виставка, що розповідає про одеські кулінарні традиції. Тут можна вибрати оглядову екскурсію містом, у катакомби, дізнатися про кримінальну Одесу і замовити індивідуальні тури.

Odessa Bus Tours традиційно базується біля Оперного театру.