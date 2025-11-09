Вибухи у Росії: пожежі на об'єктах енергетики у Таганрозі, Воронежі та Казані

У Таганрозі горіла підстанція, що призвело до масового знеструмлення; у Воронежі ТЕЦ-1 зазнала удару, а в Казані сталася інтенсивна пожежа на «Казаньоргсинтезі».

У ніч на 9 листопада та протягом ранку у кількох великих містах Росії зафіксовано низку інцидентів на критичній інфраструктурі, які спричинили значні перебої в енергопостачанні та промисловості. Про це повідомляє «Главком».

Таганрог

На одному з підприємств Таганрога спостерігалася сильна пожежа. За попередньою інформацією місцевих пабліків, горить «Електрична підстанція 110/35/6 кВ «Т-11». Внаслідок інциденту практично все місто залишилося без світла. Офіційні органи влади зберігають мовчання щодо причин займання.

Воронеж

У соціальних мережах публікують наслідки атаки по Воронезькій ТЕЦ-1. Після атаки спостерігається зниження навантаження та збої в міських енергомережах та тепломережах.

Казань

У ніч на 9 листопада в Казані спостерігалося інтенсивне горіння факела на території одного з найбільших хімічних підприємств Росії – «Казаньоргсинтез».

«Казаньоргсинтез» виробляє понад 170 найменувань продукції, включаючи етилен, поліетилен та полікарбонати, займаючи значну частку у російському хімічному виробництві (загальний обсяг понад 1 млн тонн на рік).

Горіння було настільки інтенсивним, що привернуло увагу місцевих мешканців. Офіційної інформації від влади чи керівництва підприємства про причини інциденту наразі немає.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня безпілотники атакували Котлубань Волгоградської області. Внаслідок чого уражено російський арсенал боєприпасів. Про це повідомляє очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони РФ», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, підрозділи Сил оборони уразили базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА типу Shahed в тимчасово окупованому Донецьку поблизу Донецького аеропорту. На території об’єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію.

Крім того, Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, що у Волгоградській області РФ. Річний об’єм переробки нафтопродуктів цього заводу складає 15,7 млн тонн (5,6% від всієї переробки в рф). Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.

Також у ніч на 6 листопада, у російському Волгограді сталося кілька вибухів, які, за інформацією місцевих пабліків, є результатом атаки дронів на нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл», що розташований у Червоноармійському районі міста

До слова, у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. Вибухи прогриміли на території нафтобази у Гвардійському, повідомлялося про пожежу.