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    В Одесі відбудуться Всеукраїнські змагання з серфінгу «Arkada-2019»

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    В Одесі відбудуться Всеукраїнські змагання з серфінгу «Arkada-2019»

    Серфери з усієї України покажуть свою майстерність на змаганнях «Arkada-2019» в Одесі

    10 жовтня 2019 року на пляжі «Аркадія» в Одесі пройдуть Всеукраїнські змагання з серфінгу «Arkada-2019».

    У чемпіонаті планируют взяти участь 50 спортсменів.

    Цього року серфери (райдери) з усієї України змагатімуться в трьох категоріях:

    • «Surfing Men's Open»;
    • «Surfing Women's Open»;
    • «SUP Surfing Men's Open».

    Згідно з правилами змагань, серфери беруть участь у заїздах (хітах), після перемоги в яких переходять у наступні раунди. В одному хіті тривалістю до 30 хвилин змагатимуться від двох до чотирьох спортсменів. За цей час райдер повинен зловити кращі, на його погляд, хвилі і продемонструвати свою майстерність, яку судді будуть оцінювати за шкалою від 1 до 10 балів.

    Всеукраїнські змагання з серфінгу «Arkada-2019» відбудуться 10 жовтня з 9:00 до 18:00 за адресою: м Одеса, курортно-пляжний комплекс  «Аркадія» («Ibiza»).

    Одеса серфінг
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