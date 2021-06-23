Зсув на курорті під Одесою: відомі нові деталі (відео)

На Одещині рятувальники працюють над тим, аби подолати наслідки масштабного зсуву

Рятувальники попереджають, що загроза повторного обвалу зараз цілком реальна, через це вночі довелося припинити роботи

Рятувальники надали оновлену інформацію по зсуву, який 22 червня відбувся в селі Лебедівка на Одещині. Завали розгрібали до ночі, а вранці продовжили пошукові роботи. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Відомо, що всього тут розчистили близько 70 квадратних метрів узбережжя і залишилося ще стільки ж.

Рятувальники попереджають, що загроза повторного обвалу зараз цілком реальна, через це вночі довелося припинити роботи.

Начальник пожежного загону ГУНП України в Одеській області Олександр Лісовий розповів: «Загроза зсуву є. Протягом місяця йшли дощі. Є тріщини в тих місцях, де було зрушення».

Поки під завалом нікого не знайшли. Інформація, яку повідомили рятувальникам про людей під завалом, не підтвердилася. Жінка, чиї речі знайшли біля місця обвалу, жива.

Під час сьогоднішніх рятувальних робіт збираються залучити трактори, хоча вчора копали тільки лопатами.

Всього ж тут обрушилося близько ста п'ятдесяти тонн землі. Причиною обвалу вважають сильні дощі.

Додамо, що в Одесі земля з ділянки між двома будівлями, на який знаходився дитячий майданчик, зсунулася у підземний паркінг, який будується поряд.

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