На Одещині прикордонники виявили незаконний вантаж вартістю понад 1 млн грн (фото)

Митники затримали авто, в якому були сотні найменувань контрабандних товарів

Водій на авто з іноземною реєстрацією намагався перевезти у Молдову понад 300 товарів

На Одещині співробітники Подільського прикордонного загону виявили вантажівку із незадекларованими товарами, вартість яких становить понад 1 мільйон гривень. Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби.

За даними прикордонників, водій на авто з іноземною реєстрацією намагався перевезти через пункт пропуску «Кучурган» у Молдову понад 300 товарів.

Затриманий чоловік повідомив прикордонникам, що є лише перевізником і не має інформації ні про походження, ні про призначення вантажу.

Під час поглибленої перевірки у вантажному відділені автівки виявили меблі, електроприлади, сантехніку, парфуми та інші речі. Незадекларовані товари вилучили співробітники Одеської митниці.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань перевіряють причетність податківців та посадовців міської ради Кривого Рогу до розкрадання мільярдів бюджетних коштів під час ремонту доріг, будівництва інфраструктурних об’єктів у місті.