В центрі Одеси обвалився житловий будинок (фото)

Обвалилася третя парадна аварійного житлового будинку з 1 по 3-й поверх

На вулиці Базарній в Одесі стався обвал будівлі. Про це повідомили у Державному центрі з надзвичайних ситуацій.

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Обвал стався зранку 6 грудня. По прибуттю на місце виклику рятувальників було встановлено, що обвалилася третя парадна аварійного житлового будинку з 1 по 3-й поверх .

«Вогнеборці відразу приступили до проведення аварійно-рятувальних робіт та обстежили підвальне приміщення на наявність людей. На щастя, загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявлено», – йдеться в повідомленні.

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Від ДСНС залучалась 18 одиниць пожежної техніки та 55 рятувальників.

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Нагадаємо, влітку У Єгипті обвалилася багатоповерхівка. Попередня причина трагедії – будинок мав значні дефекти в конструкції будівлі.