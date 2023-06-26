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В Єгипті обвалилася багатоповерхівка: моторошні кадри

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Єгипті обвалилася багатоповерхівка: моторошні кадри
Будинок використовували в основному для здачі квартир влітку
фото з відкритих джерел

Під завалами будівлі перебувають люди

26 червня у портовому місті Єгипту Олександрії стався обвал 13-поверхової будівлі. Про це повідомляє DailyMail.

«Попередньо ми не маємо інформації про причини обвалу, але вже зрозуміло, що будівля була розірвана на частини "вертикальним розколом», – зазначив губернатор Мухаммад аль-Шаріф.

За даними місцевих, під завалами будинку знаходяться десятки мешканців, а також відвідувачі супермаркету, який знаходився на першому поверсі. Окрім цього уламками будинку було пошкоджено припарковані поруч авто.

На місці події залучено всі екстрені служби. На опублікованих фото видно значні руйнування. Відомо, що будинок використовували в основному для здачі квартир влітку.

В Єгипті обвалилася багатоповерхівка: моторошні кадри фото 1
В Єгипті обвалилася багатоповерхівка: моторошні кадри фото 2
У Єгипті обвалилася багатоповерхівка
У Єгипті обвалилася багатоповерхівка

Попередня причина трагедії – будинок мав значні дефекти в конструкції будівлі.

Раніше повідомлялося, що у Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводили про евакуацію людей. Нещодавно вибух трапився і в центрі Парижа. 

Теги: Єгипет будинок

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