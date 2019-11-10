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    Новини

    В Україну намагалися ввезти величезну партію «хворих» помідорів

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    В Україну намагалися ввезти величезну партію «хворих» помідорів

    Овочі прибули з Туреччини

    У морському транспортному порту «Чорноморськ», що на Одещині, не пропустили на територію України партію томатів вагою 23,5 тонни. Прибули вони з Туреччини.

    Як розповіли у Державній службі з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, під час проведення фітосанітарного контролю імпортних вантажів у партії турецьких помідорів виявили карантинний організм, а саме південноамериканську томатну міль.

    Оскільки вантаж був зараженим, його повернули назад до Туреччини. Також до країни мають надіслати нотифікацію про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

    Нагадаємо, у столичному супермаркеті відомої мережі виявили рибу з токсинами ботулізму.

    Туреччина Одещина овочі
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