Внаслідок влучань виникли пожежі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Внаслідок влучань виникли пожежі
У постраждалому районі розгорнуті пункти незламності
фото: Олег Кіпер

Внаслідок влучань виникли пожежі

Російські війська цієї ночі здійснили чергову атаку ударними безпілотниками, цілеспрямовано атакуючи цивільну та енергетичну інфраструктуру півдня Одеської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

«Попри активну роботу ППО, цієї ночі ударними безпілотниками знову пошкоджені обʼєкти енергетики, у тому числі сонячна електростанція», – заявив Олег Кіпер.

Внаслідок влучань виникли пожежі фото 1
фото: Олег Кіпер

Внаслідок влучань виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). На щастя, обійшлося без жертв.

У постраждалому районі розгорнуті пункти незламності, а також об’єкти життєзабезпечення та критична інфраструктура переведені на резервне живлення.

Нагадаємо, уночі, 13 листопада, російська терористична армія атакувала ударними безпілотниками місто Арциз Одеської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Через ворожий обстріл пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи. Ніхто з людей не постраждав.

