Уряд виділив 100 млн грн Одесі на критичні потреби

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Уряд виділив 100 млн грн Одесі на критичні потреби
Лисак очолив Одеську МВА
фото: Володимир Зеленський/Facebook

100 млн грн будуть спрямовані на облаштування укриттів, ремонт тепломереж, та інші потреби

Уряд України ухвалив рішення про виділення 100 млн грн Одесі в рамках державної програми підтримки прифронтових територій. Загальний фонд цієї ініціативи складає майже 1 млрд грн. Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак прокоментував це рішення, наголосивши на його стратегічному значенні для міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ділову Одесу.

«Для нашого міста це означає можливість закрити конкретні й критичні задачі – те, що ми з командою визначили пріоритетним», – заявив Сергій Лисак.

За словами Сергія Лисака, 100 млн грн будуть спрямовані на критичні потреби Одеси, зокрема на облаштування укриттів, ремонт тепломереж та відновлення водопостачання й електрики, приведення у робочий стан пошкоджених об’єктів та закупівлю техніки, транспорту й пального для комунальних служб.

«Дякую Віце-прем’єр-міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі та команді Уряду за чіткі та своєчасні рішення», – додав Сергій Лисак.

Нагадаємо, уночі, 13 листопада, російська терористична армія атакувала ударними безпілотниками місто Арциз Одеської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Через ворожий обстріл пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи. Ніхто з людей не постраждав.

Уряд виділив 100 млн грн Одесі на критичні потреби
Уряд виділив 100 млн грн Одесі на критичні потреби
