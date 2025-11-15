Уряд виділив 100 млн грн Одесі на критичні потреби
100 млн грн будуть спрямовані на облаштування укриттів, ремонт тепломереж, та інші потреби
Уряд України ухвалив рішення про виділення 100 млн грн Одесі в рамках державної програми підтримки прифронтових територій. Загальний фонд цієї ініціативи складає майже 1 млрд грн. Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак прокоментував це рішення, наголосивши на його стратегічному значенні для міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ділову Одесу.
«Для нашого міста це означає можливість закрити конкретні й критичні задачі – те, що ми з командою визначили пріоритетним», – заявив Сергій Лисак.
За словами Сергія Лисака, 100 млн грн будуть спрямовані на критичні потреби Одеси, зокрема на облаштування укриттів, ремонт тепломереж та відновлення водопостачання й електрики, приведення у робочий стан пошкоджених об’єктів та закупівлю техніки, транспорту й пального для комунальних служб.
«Дякую Віце-прем’єр-міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі та команді Уряду за чіткі та своєчасні рішення», – додав Сергій Лисак.
Нагадаємо, уночі, 13 листопада, російська терористична армія атакувала ударними безпілотниками місто Арциз Одеської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.
Через ворожий обстріл пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи. Ніхто з людей не постраждав.
