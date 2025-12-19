На трасі Одеса-Рені заборонено рух вантажівок через обстріл

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Одеської області

Рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса-Рені припинено через необхідність ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера та Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури.

«Враховуючи оперативну ситуацію в регіоні та з метою ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини, рішенням Ради оборони Одеської області від 19 грудня 2025 року припинено рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса-Рені», – написав Кіпер.

За даними Держагентства відновлення, відсьогодні, 19 грудня, з 8:00 перекрито рух мостом на автодорозі М-15 «Одеса-Рені» в селі Маяки Одеської області.

«Міст є важливою логістичною артерію, адже з’єднує Одесу та весь південь Одеської області. Під час повномасштабного вторгнення на мостовій споруді проводили ремонтні роботи в межах експлуатаційного утримання», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обʼєкт неодноразово зазнавав ворожих влучань. «Щодо термінів відновлення руху наразі сказати точно неможливо. Адже з огляду на безпекову ситуацію роботи з відновлення там не проводяться. Триває експертиза та оцінка стану конструкцій», – додало агентство.

Нагадаємо, в четвер, 18 грудня, тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені у межах населеного пункту Маяки. Унаслідок авіаційної атаки РФ на Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений.