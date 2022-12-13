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Влада Одещини закликала підприємства перейти на нічну роботу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Влада Одещини закликала підприємства перейти на нічну роботу
На Одещині тривають аварійні відключення електроенергії
фото з відкритих джерел

На Одещині ситуація з електропостачанням залишається складною

В Одесі та області тривають аварійні й екстрені вимкнення електроенергії. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Обласна адміністрація закликає підприємства промислового комплексу перевести виробництва на нічний час.

«Вчергове ОВА звертається до підприємств промислового комплексу щодо переведення виробництва на нічний час. Це допоможе збільшити можливості енергетиків для максимальної подачі світла нашим громадянам, а також зберегти робочі місця та підтримати економіку», – зазначив Братчук.

Також обласною військовою адміністрацією дані рекомендації мобільним операторам щодо забезпечення належної роботи зв’язку та обладнання додатковими резервними джерелами живленням їх вишок.

Нагадаємо, у результаті нічних ворожих ударів 10 грудня по енергетичних об’єктах в Одеській області пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання. Понад півтора мільйона людей на Одещині залишились без світла.

11 грудня поступово електроенергія почала повертається до споживачів Одещини.

У деяких районах Одеси через аварійні відключення електроенергії виникли перебої з водопостачанням.

Станом на 12 грудня на Одещині ситуація все ще залишалася складною, відновлення живлення споживачів триває.

Теги: Одеса Одещина електроенергія

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