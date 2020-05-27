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    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»

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    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»

    В Одесі визначили переможців конкурсу дитячих малюнків «Рідна мати моя»

    ІІ Всеукраїнський конкурс дитячих художніх робіт «Рідна мати моя», організований ДМШ № 4 за підтримки департаменту культури і туризму Одеської міської ради, цього року проходив онлайн.

    На конкурс було подано понад 500 робіт юних художників з усієї України. Вік учасників - від 6 до 16 років.

    Теми конкурсу - образ Матері, квіти і весна. Професійне журі оцінювало роботи за критеріями: техніка виконання, сюжет по темі і якість роботи.

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    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»
    Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»

    Журі визначило лауреатів першого, другого, третього ступенів, а також відзначило спецпризами учасників.

    Дипломи та призи переможці конкурсу дитячих малюнків отримають після закінчення карантину.

    діти Одеса конкурс весна
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