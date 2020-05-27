Юні художники представили понад 500 робіт на конкурс «Рідна мати моя»



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В Одесі визначили переможців конкурсу дитячих малюнків «Рідна мати моя»

ІІ Всеукраїнський конкурс дитячих художніх робіт «Рідна мати моя», організований ДМШ № 4 за підтримки департаменту культури і туризму Одеської міської ради, цього року проходив онлайн.

На конкурс було подано понад 500 робіт юних художників з усієї України. Вік учасників - від 6 до 16 років.

Теми конкурсу - образ Матері, квіти і весна. Професійне журі оцінювало роботи за критеріями: техніка виконання, сюжет по темі і якість роботи.

Журі визначило лауреатів першого, другого, третього ступенів, а також відзначило спецпризами учасників.

Дипломи та призи переможці конкурсу дитячих малюнків отримають після закінчення карантину.