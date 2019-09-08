Третині росіян не вистачає їжі. І це працевлаштовані, – професор Соловей



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Російський професор, доктор історичних наук Валерій Соловей

Відповідальними за такий стан справ він вважає режим Путіна та уряд Медведєва

Через посилення економічної кризи всередині країни кожен третій громадянин Росії «не може наїстися».

Про це заявив професор, доктор історичних наук Валерій Соловей у своєму блозі на YouTube.

«У нас (в Росії – ред.) дуже багато людей, які наїстися не можуть. В повному розумінні слова», – сказав він.

На його думку, росіяни зараз знаходяться у «напіврабському становищі».

«Це жахливо. Це злочин», – наголосив Соловей.

Офіційну статистику, за даними якої кількість незабезпечених і малозабезпечених в РФ станом на 2019 рік становить 20 млн чоловік, вчений ставить під сумнів.

«Я би сміливо цю цифру помножив на два, на два з половиною рази. І ми отримали б, що у нас фактично третина населення країни це бідні і злиденні, що не доїдають. І знаєте, що дивно? Ці люди працюють. Я не знаю жодної європейської країни, де працююча людина не могла б наїстися досхочу», – додав Соловей.

Відповідальними за такий стан справ він особисто вважає режим Путіна та уряд Медведєва.

Нагадаємо, у неділю, 8 вересня, в Росії проходить єдиний день голосування – близько шести тисяч виборів і референдумів різного рівня. У голосуванні можуть брати участь близько 56 млн виборців.