СБУ затримала 18-річного агента РФ, який розставляв «відеопастки» на залізничних обʼєктах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
СБУ затримала 18-річного агента РФ, який розставляв «відеопастки» на залізничних обʼєктах
Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Російський агент передавав росіянам інформацію про маршрути вантажних поїздів ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила і затримала ще одного інформатора росіян, який діяв у Полтавській та Кіровоградській областях. Хлопець шпигував за рухом військових ешелонів, що прямували до передової через центральні регіони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними правоохоронців, 18-річний житель Кременчуцького району приховано встановив на одній із ділянок «Укрзалізниці» мінікамеру з додатковим акумулятором і можливістю віддаленого доступу. Через це російські спецслужби могли в режимі реального часу відстежувати маршрути вантажних поїздів ЗСУ та оцінювати, скільки бронетехніки рухається в бік фронту.

Крім того, російський агент намагався знайти розташування засобів протиповітряної оборони у центральних регіонах та відправляти ворогу фото з координатами.

Співробітники СБУ задокументували його злочин і затримали вдома. Перед цим вони демонтували приховане шпигунське обладнання. У затриманого правоохоронці вилучили телефон із доказами роботи на ворога.

Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України – за незаконне поширення інформації про розташування українських військових під час воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали у Києві зарубіжного агента ФСБ. Ним виявився завербований росіянами колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн. За матеріалами справи, цей іноземець передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів.

До слова, СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який отримав завдання підпалити будівлю Інституту національної памʼяті у центрі Києва. Зазначається, що за інструкцією російської спецслужби чоловік мав вилити пальне на вікно будівлі, підпалити його і зафіксувати загоряння на телефонну камеру.

