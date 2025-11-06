За відео з роботою ППО тіктокер з Одещини проведе п'ять років за ґратами

У листопаді 2023 року мешканець області, перебуваючи в Одесі, навмисно знімав на мобільний телефон роботу українських військових під час відбиття обстрілу

Обвинувачений розголосив інформацію, заборонену до публікації під час воєнного стану, та поставив під загрозу безпеку військових і цивільних

На Одещині суд визнав винним 37-річного чоловіка, який поширив у TikTok відео роботи української протиповітряної оборони під час масованої атаки російських дронів і ракет. Його засудили до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, у листопаді 2023 року мешканець області, перебуваючи в Одесі, навмисно знімав на мобільний телефон роботу українських військових під час відбиття обстрілу. Запис містив деталі, які дозволяли визначити місце розташування вогневих позицій Збройних сил України.

Повідомляється, що отримане відео чоловік опублікував у TikTok під вигаданим іменем користувача. Його переглянули понад 41 тисячу разів, ролик зібрав сотні вподобань і поширень.

У прокуратурі зазначили, що таким чином обвинувачений розголосив інформацію, заборонену до публікації під час воєнного стану, та поставив під загрозу безпеку військових і цивільних.

Під час обшуку вдома в чоловіка правоохоронці виявили та вилучили незаконно придбані патрони різного калібру.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 114-2 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Свою провину він не визнав.

Раніше Приморський районний суд Одеси виніс вирок у справі № 522/3258/25 та визнав місцеву мешканку винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. За даними слідства, у період із грудня 2024 року по січень 2025 року жінка систематично публікувала на своїй сторінці у TikTok відеоролики, які фіксували епізоди мобілізаційних заходів, зокрема вручення повісток та роботу блокпостів. Суд призначив жінці покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але на підставі ст. 75 КК України звільнив її від відбування покарання з випробувальним строком два роки.