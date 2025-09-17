Затримки поїздів через атаку РФ: з'явилися нові дані

У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів

«Триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі

У результаті комплексної атаки росіян по підстанціях є затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зазначається, що низку поїздів наші було зупинено на безпечній відстані від зони ураження.

«Повний перелік затримок – традиційно на порталі uz-vezemo, але не менш традиційно можете бути впевнені, що «Укрзалізниця» довезе всіх. Що стосується міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі та Перемишлі, ми вже на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координуємо пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль», – йдеться у повідомленні.

У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку буде неможливо виконати наступні рейси:

№6501/6592 Знамʼянка – ім. Шевченка – Черкаси;

№6503 Знамʼянка – Миронівка;

№6331 Знамʼянка – Помічна;

№6332 Колосівка – Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;

№6036 Помічна – Знамʼянка скорочено маршрут до ст. Сахарна.

«Триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі», – додала «Укрзалізниця».

Нагадаємо, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомив, що російські терористи обстріляли залізницю цієї ночі. Через це є затримка потягів.

Зазначимо, що у Кропивницькому пролунала серія вибухів у ніч на 17 вересня. За повідомленням моніторингових каналів, місто опинилось під атакою ворожих дронів. Місцеві пабліки поширили відео, на яких видніється пожежа після атаки. Влада поки не коментувала ситуацію, наслідки обстрілу уточнюються.

Також повідомлялось, що російські окупанти атакували Черкащину ударними безпілотниками. Наразі не повідомлялось про точні наслідки, інформація уточнюється. За даними місцевих пабліків, у населеному пункті Сміла спостерігаються перебої з електропостачанням.