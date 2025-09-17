Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Затримки поїздів через атаку РФ: з'явилися нові дані

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Затримки поїздів через атаку РФ: з'явилися нові дані
У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів
фото: «Укрзалізниця»

«Триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі

У результаті комплексної атаки росіян по підстанціях є затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зазначається, що низку поїздів наші було зупинено на безпечній відстані від зони ураження.

«Повний перелік затримок – традиційно на порталі uz-vezemo, але не менш традиційно можете бути впевнені, що «Укрзалізниця» довезе всіх. Що стосується міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі та Перемишлі, ми вже на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координуємо пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль», – йдеться у повідомленні.

У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку буде неможливо виконати наступні рейси:

  • №6501/6592 Знамʼянка – ім. Шевченка – Черкаси;
  • №6503 Знамʼянка – Миронівка;
  • №6331 Знамʼянка – Помічна;
  • №6332 Колосівка – Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;
  • №6036 Помічна – Знамʼянка скорочено маршрут до ст. Сахарна.

«Триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі», – додала «Укрзалізниця».

Нагадаємо, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомив, що російські терористи обстріляли залізницю цієї ночі. Через це є затримка потягів.

Зазначимо, що у Кропивницькому пролунала серія вибухів у ніч на 17 вересня. За повідомленням моніторингових каналів, місто опинилось під атакою ворожих дронів. Місцеві пабліки поширили відео, на яких видніється пожежа після атаки. Влада поки не коментувала ситуацію, наслідки обстрілу уточнюються.

Також повідомлялось, що російські окупанти атакували Черкащину ударними безпілотниками. Наразі не повідомлялось про точні наслідки, інформація уточнюється. За даними місцевих пабліків, у населеному пункті Сміла спостерігаються перебої з електропостачанням.

Теги: Укрзалізниця війна Одещина Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Латвії зробив заяву про атаку РФ на Польщу
Атака дронів на Польщу. Президент Латвії зробив заяву
10 вересня, 15:55
Чому військовим нема де жити на фронті і що з цим робити
Армія без даху: чому солдати на фронті залишаються без житла
9 вересня, 17:10
Ворог атакував Нікополь, Покровську і Червоногригорівську громади
Атака на Дніпропетровщину: окупанти поцілили в авто «швидкої», є постраждалий
6 вересня, 08:30
Міністр оборони Бельгії наголосив, що для укладення мирної угоди потрібно посилити санкції проти Росії
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
28 серпня, 09:39
Засідання відбудеться 9 вересня
Стало відомо, коли відбудеться нове засідання «Рамштайну»
25 серпня, 22:26
У Києві тривога тривала 14 хвилин
У Києві тривога тривала 14 хвилин
25 серпня, 15:13
На місці удару працюють усі екстрені служби
Удар по Запоріжжю: загорілися торговельні павільйони, серед поранених – підліток
18 серпня, 10:31
Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах
РФ атакувала п'ятиповерхівку у Харкові: моторошні фото наслідків
18 серпня, 07:43

Новини

Затримки поїздів через атаку РФ: з'явилися нові дані
Затримки поїздів через атаку РФ: з'явилися нові дані
В Одесі у багатоповерхівці вибухнула граната: одна людина загинула
В Одесі у багатоповерхівці вибухнула граната: одна людина загинула
Вода перетворилася на сіль. На Одещині вперше за багато років зафіксовано незвичне природнє явище
Вода перетворилася на сіль. На Одещині вперше за багато років зафіксовано незвичне природнє явище
Колишній прем'єр Британії вперше приїхав до Одеси
Колишній прем'єр Британії вперше приїхав до Одеси
Лімузин, ресторан, червона доріжка: як в Одесі відбувся день народження собаки (відео)
Лімузин, ресторан, червона доріжка: як в Одесі відбувся день народження собаки (відео)
На Одещині браконьєр наловив риби на 8 млн грн
На Одещині браконьєр наловив риби на 8 млн грн

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua