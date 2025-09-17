Окупанти вдарили по залізниці: є затримка потягів

Через знеструмлення є затримка поїздів Дніпровського напрямку

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомив, що російські терористи обстріляли залізницю цієї ночі. Через це є затримка потягів, передає «Главком».

Водночас Перцовський не зазначив, де саме є пошкодження та яких масштабів. Проте він додав, що через знеструмлення є затримка поїздів Дніпровського напрямку.

«86/72 Львів-Запоріжжя – Павлоград; 85/71 Запоріжжя, Павлоград – Львів, 75 Київ-Кривий Ріг, № 80 Львів – Дніпро, можуть додатись й іншію Резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допомагатимуть мінімізувати затримки й традиційно – довезти кожного», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у Кропивницькому пролунала серія вибухів у ніч на 17 вересня. За повідомленням моніторингових каналів, місто опинилось під атакою ворожих дронів.

Повітряні сили повідомляли, що ударні БпЛА летять курсом на Кропивницький. Згодом з'явилась інформація, що у місті було чутно вибухи.

Місцеві пабліки поширили відео, на яких видніється пожежа після атаки. Влада поки не коментувала ситуацію, наслідки обстрілу уточнюються.

Також повідомлялось, що російські окупанти атакували Черкащину ударними безпілотниками.

Наразі не повідомлялось про точні наслідки, інформація уточнюється. За даними місцевих пабліків, у населеному пункті Сміла спостерігаються перебої з електропостачанням.