У Вінниці судили двох садистів. Вбивці поїли жертву оцтом та вирізали печінку

Тепер підсудним 24 та 19 років. Тоді, коли вони вбивали, були ще молодшими

Одному підсудному призначили покарання у вигляді довічного ув’язнення, а другому – присудили 15 років позбавлення волі

У Вінниці за вбивство з особливою жорстокістю судили двох юнаків, що до смерті закатували третього. Поїли його оцтом, кололи шприцам, виделкою, ножем і вирізали серце з печінкою.

Вирок винесли 12 березня, у Вінницькому міському суді. Одному підсудному призначили покарання у вигляді довічного ув’язнення, а другому – присудили 15 років позбавлення волі.

Попри особливу жорстокість злочину, молодшому юнакові врахували пом’якшувальну обставину. На момент злочину він був неповнолітнім і тільки тому вищої міри покарання не отримав. Про рішення у цій справі дізнаємося з повідомлення пресслужби Вінницького міського суду.

Йдеться про злочин трирічної давнини. Тепер підсудним 24 та 19 років. Тоді, коли вони вбивали, були ще молодшими. А жертва – не стороння для них людина, а приятель.

«У ході судового розгляду було встановлено, що обвинувачені у 2018 році разом зі своїм товаришем розпивали алкогольні напої в помешканні одного з обвинувачених, під час чого між ними та потерпілим виник малозначний конфлікт», – пишуть на сайті суду. З наданої тут інформації дізнаємося страшні деталі злочину, який скоїли в алкогольному угарі молоді люди.

«Зловмисники, розуміючи свою перевагу, затягли потерпілого до кімнати, де протягом декількох годин спричиняли йому тілесні ушкодження, а саме наносили множинні удари ногами по тулубу та голові, залили йому через рот одеколон та столовий оцет, повністю роздягнули та кидали в нього шприц, таким чином, щоб металева голка застрягала у тілі. Після цього, неповнолітній обвинувачений взяв до рук металеву вилку та засував її в анальний отвір хлопцю, в той час як другий молодик кухонним ножем робив надрізи на ногах та куприку потерпілого. Після того, як хлопець втратив свідомість, обвинувачені продовжили розпивати алкогольні напої та веселитись. Через декілька годин задля запобігання свого викриття, вони за допомогою кухонного ножа почергово розрізали потерпілому живіт і груди та вирізали серце й печінку, внаслідок чого він помер на місці. Після скоєного, обвинувачені спокійно ходили населеним пунктом та розповідали знайомим, що вони «замочили» потерпілого...».

«Суд ретельно дослідив всі надані сторонами докази. В суді був допитаний лише один з обвинувачених, інший відмовився давати показання протягом досудового слідства та судового розгляду. Кожен з них намагався перекласти провину на співучасника, заперечуючи свою причетність до скоєння вбивства та розповідаючи досить детально про дії спільника. Вирішуючи питання про призначення обвинуваченим покарання, суд взяв до уваги те, що чоловіки, раніше судимі, за місцем проживання та навчання характеризуються негативно, мають схильність до скоєння злочинів. За результатами повного та всебічного судового розгляду, суд визнав винними 24-річного молодика та 19–річного хлопця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім (обставина, що пом’якшує покарання) у вчиненні злочину, передбаченого п. п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі та 15 років позбавлення волі відповідно», – повідомили в суді.

Зараз, як і на досудовому слідстві, підсудні заходяться під вартою. До остаточного вирішення питання про їхнє покарання суд буде утримувати хлопців у СІЗО.

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