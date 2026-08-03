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Удар по об’єкту транспортної інфраструктури на Одещині: поранено 10 людей (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по об’єкту транспортної інфраструктури на Одещині: поранено 10 людей (фото)
Рятувальники оперативно приборкали загоряння
фото: ДСНС Одещини

На місці удару працювали 41 рятувальник та дев'ять одиниць техніки ДСНС

Окупанти атакували об’єкт транспортної інфраструктури на Одещині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, через російський попередньо поранені 10 людей.

Удар по об’єкту транспортної інфраструктури на Одещині: поранено 10 людей (фото) фото 1
Удар по об’єкту транспортної інфраструктури на Одещині: поранено 10 людей (фото) фото 2
Удар по об’єкту транспортної інфраструктури на Одещині: поранено 10 людей (фото) фото 3
Удар по об’єкту транспортної інфраструктури на Одещині: поранено 10 людей (фото) фото 4
Удар по об’єкту транспортної інфраструктури на Одещині: поранено 10 людей (фото) фото 5

Також пошкоджена будівля об’єкта, легкові автомобілі та автобуси. Виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно приборкали.

На місці удару працювали 41 рятувальник та дев'ять одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, росіяни реактивним «шахедом» атакували автозаправну станцію під Кривим Рогом у Широківській громаді. Вілкул уточнив, що внаслідок російського удару троє загинули, шестеро людей отримали поранення.

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Теги: ДСНС війна Одещина

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