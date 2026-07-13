РФ атакувала цивільне судно на Одещині: є загиблі та поранені

Постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога

На Одещині Росія вдарила по цивільному торговельному судну під прапором Того, яке перебувало в порту – тривало розвантаження добрив. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера та Мінрозвитку.

Міністерство зауважило, що внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа.

«На жаль, троє членів екіпажу загинули. Висловлюю щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Ще п'ятеро членів екіпажу отримали поранення», – йдеться у повідомленні Мінрозвитку.

Зазначається, що постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога.

«Це черговий цілеспрямований удар Росії по цивільній портовій інфраструктурі та торговельному судноплавству. Такі атаки грубо порушують норми міжнародного права та створюють загрозу безпеці морських перевезень і глобальної торгівлі», – додало міністерство.

Нагадаємо, 13 липня російська терористична армія атакувала Одесу. Зафіксовано влучання по транспортній інфраструктурі міста.

Зокрема, внаслідок удару постраждали люди. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.