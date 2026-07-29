На Одещині майор відправив понад 80 військових будувати власний будинок – генпрокурор

Слідство зафіксувало використання військового вантажного транспорту для доставки будівельних матеріалів

В Одеській області правоохоронці викрили командира військової частини, який, за даними слідства, упродовж кількох місяців залучав підлеглих до будівництва свого будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

«Під час обшуку на об’єкті виявлено близько 83 військовослужбовців, які виконували будівельні роботи. Слідство також зафіксувало використання військового вантажного транспорту для доставки будівельних матеріалів. Зібрані докази свідчать про системний характер таких дій», – йдеться у повідомленні.

Кравченко наголосив: «Йдеться не лише про незаконне використання державних ресурсів. Це відволікання військовослужбовців від виконання їхніх прямих обов’язків, що в умовах війни напряму впливає на боєготовність підрозділу».

За даними генпрокурора, майора затримано. За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини, який протягом майже трьох років примушував підлеглих замість виконання бойових завдань будувати котеджі для своєї матері та тещі. За даними слідства, він погрожував солдатам відправленням на фронт у разі відмови.