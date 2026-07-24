РФ вдарила дронами та ракетами по Одещині: постраждала жінка та дитина

Унаслідок влучання пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку

Уночі РФ масовано атакувала Одещину ракетами та ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За даними влади, уражено житловий сектор та промислову інфраструктуру, постраждала жінка та дитина.

«Внаслідок влучання пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку. Також зазнали руйнувань приватні оселі та легкові автомобілі. Медичну допомогу надано жінці та чотирирічній дитині», – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазнала пошкоджень територія одного з підприємств. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Кіпер наголосив, що всі пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками.

Нагадаємо, Чернігівська область знову опинилася під ворожими обстрілами. Унаслідок атак безпілотників у трьох районах виникли пожежі.

До слова, у ніч на 24 липня Росія атакувала Україну п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 180 безпілотниками різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.