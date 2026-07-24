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РФ вдарила дронами та ракетами по Одещині: постраждала жінка та дитина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ вдарила дронами та ракетами по Одещині: постраждала жінка та дитина
Рятувальники ліквідували всі пожежі
фото: Олег Кіпер/Telegram

Унаслідок влучання пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку

Уночі РФ масовано атакувала Одещину ракетами та ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За даними влади, уражено житловий сектор та промислову інфраструктуру, постраждала жінка та дитина.

РФ вдарила дронами та ракетами по Одещині: постраждала жінка та дитина фото 1
РФ вдарила дронами та ракетами по Одещині: постраждала жінка та дитина фото 2

«Внаслідок влучання пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку. Також зазнали руйнувань приватні оселі та легкові автомобілі. Медичну допомогу надано жінці та чотирирічній дитині», – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазнала пошкоджень територія одного з підприємств. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

РФ вдарила дронами та ракетами по Одещині: постраждала жінка та дитина фото 3
РФ вдарила дронами та ракетами по Одещині: постраждала жінка та дитина фото 4

Кіпер наголосив, що всі пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками.

Нагадаємо, Чернігівська область знову опинилася під ворожими обстрілами. Унаслідок атак безпілотників у трьох районах виникли пожежі.

До слова, у ніч на 24 липня Росія атакувала Україну п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 180 безпілотниками різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

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Теги: Одеса війна

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