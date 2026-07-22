РФ вдарила по Одещині: пошкоджено газопровід, загинула людина (фото)

На місцях подій працюють рятувальні та екстрені служби

Пошкодження магістрального газопроводу призвело до його розгерметизації

Російська терористична армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

В одному з населених пунктів ворожий БпЛА влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. Унаслідок цього загинула жінка.

В іншому населеному пункті внаслідок влучання безпілотника завалився дах приватного житлового будинку.

Також внаслідок атаки також пошкоджено складське приміщення для зберігання тютюну та магістральний газопровід, що призвело до його розгерметизації. На місці виникла пожежа, триває її ліквідація.

На місцях подій працюють рятувальні та екстрені служби.

Нагадаємо, 21 липня російська терористична армія атакувала Одесу. Пошкоджений житловий будинок, є постраждалі.