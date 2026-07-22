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РФ вдарила по Одещині: пошкоджено газопровід, загинула людина (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ вдарила по Одещині: пошкоджено газопровід, загинула людина (фото)
На місцях подій працюють рятувальні та екстрені служби
фото: Олег Кіпер/Telegram

Пошкодження магістрального газопроводу призвело до його розгерметизації

Російська терористична армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

В одному з населених пунктів ворожий БпЛА влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. Унаслідок цього загинула жінка.

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РФ вдарила по Одещині: пошкоджено газопровід, загинула людина (фото) фото 2

В іншому населеному пункті внаслідок влучання безпілотника завалився дах приватного житлового будинку.

Також внаслідок атаки також пошкоджено складське приміщення для зберігання тютюну та магістральний газопровід, що призвело до його розгерметизації. На місці виникла пожежа, триває її ліквідація.

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РФ вдарила по Одещині: пошкоджено газопровід, загинула людина (фото) фото 4

На місцях подій працюють рятувальні та екстрені служби.

Нагадаємо, 21 липня російська терористична армія атакувала Одесу. Пошкоджений житловий будинок, є постраждалі.

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Теги: Одещина війна

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