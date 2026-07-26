Ворог готує штурми на квадроциклах на Покровському напрямку – «Рубіж»

Окупанти розміновують маршрути та можуть застосувати квадроцикли й мотоцикли для прориву оборони

Російські війська готуються до активізації наступальних дій на Покровському напрямку. Для цього окупанти ведуть аеророзвідку, розміновують маршрути та, ймовірно, планують використовувати квадроцикли й мотоцикли під час штурмів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 4 бригаду оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж».

За даними військових, противник намагається забезпечити просування своїх штурмових груп, очищаючи маршрути від мін. У бригаді припускають, що саме квадроцикли та мотоцикли можуть стати одним із основних засобів, які росіяни використовуватимуть для спроб прориву української оборони.

У бригаді зазначили, що головною метою російських військ залишається просування у напрямку Добропілля. Саме на цій ділянці ворог зосереджує основні зусилля, однак досягти поставлених цілей наразі не може.

Водночас у бригаді повідомили, що цього тижня її військовослужбовці брали участь у відбитті масштабного механізованого штурму російських військ, який спільно із 1-м корпусом Національної гвардії України «Азов» та суміжними підрозділами вдалося зірвати.Під час бою бійці «Рубежу» знищили бойову броньовану машину, мостоукладальник МТУ-72, а також долучилися до ураження іншої ворожої техніки.

Нещодавно прикордонники підрозділу «Фенікс» у взаємодії із суміжними підрозділами зірвали одну з наймасштабніших за останній час спроб танкового прориву російських військ на Добропільському напрямку. За даними ДПСУ, під час бою українські захисники знищили дев'ять танків, дві бронемашини, три реактивні системи залпового вогню «Град» та ліквідували кілька десятків окупантів.

Крім цього, 1-й корпус Національної гвардії України «Азов» повідомив про відбиття великог механізованого штурму російських військ на Донеччині. За даними підрозділу, під час бою українські захисники знищили або уразили значну кількість ворожої техніки та ліквідували понад 120 окупантів, зірвавши спробу противника прорвати українську оборону.