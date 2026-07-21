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Росіяни вдарили по Одесі: постраждали люди, пошкоджено житловий будинок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни вдарили по Одесі: постраждали люди, пошкоджено житловий будинок
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки на Одесу 21 липня
фото: «Суспільне»

Постраждалим надається уся необхідна медична допомога

Сьогодні, 21 липня, російська терористична армія атакувала Одесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську МВА Сергія Лисака.

«Пошкоджений житловий будинок. Є постраждалі», – йдеться у повідомленні.

Росіяни вдарили по Одесі: постраждали люди, пошкоджено житловий будинок фото 1

Лисак уточнив, що постраждали 17-річний хлопець та 23-річна дівчина. Їм надається уся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, зранку 21 липня російський безпілотник влучив в адміністративну будівлю у центрі Чернігова. На місці спалахнула пожежа, частково зруйновано конструктивні елементи споруди. Одна людина постраждала.

Також зранку 21 липня російські окупанти атакували FPV-дроном автівку у Центральному районі Херсона. Загинула 45-річна співробітниця Херсонської ОВА. Росіяни обстріляли рятувальників під час ліквідації пожежі в житловому будинку у Нікопольському районі.

Зокрема, на Дніпропетровщині внаслідок російського удару постраждали троє рятувальників місцевої пожежної охорони. Росіяни обстріляли їх під час ліквідації пожежі в житловому будинку у Нікопольському районі.

Як повідомлялося, у ніч проти 21 липня російські війська атакували Україну 58 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили 46 ворожих цілей.

Теги: Одеса війна

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