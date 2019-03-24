Чемпіонат з гирьового спорту серед правоохоронців відбувся у Вінниці



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Переможці отримали грамоти, кубки та цінні подарунки

На базі Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, за підтримки Вінницької обласної організації ФСТ «Динамо» та «Спортивного клубу поліції Вінниччини», відбувся чемпіонат з гирьового спорту серед правоохоронців. Переможці отримали грамоти, кубки та цінні подарунки.

У чемпіонат з гирьового спорту взяли участь збірні команди правоохоронних органів та рятувальних служб Вінницької області.

За результатами проведених змагань збірна команда Головного управління Нацполіції Вінниччини посіла почесне друге місце.

Серед особистої першості у ваговій категорії до 68 кг 1 місце посів оперуповноважений управління захисту економіки Олег Іващук, у категорії до 95 кг – оперуповноважений сектору кримінальної поліції Київського відділення поліції Сергій Пивовар, у категорії вище 95 кг – оперуповноважений відділу кримінальної поліції Вінницького відділення поліції Василь Мацюк.