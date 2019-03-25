ДАБК Одеської міськради оштрафував порушників на суму понад 457 тис. грн



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З 18 по 22 березня фахівці ДАБК перевірили і обстежили 39 об'єктів будівництва та реконструкції

Управлінням ДАБК Одеської міської ради за період з 18 по 22 березня 2019 року проведено перевірку та обстеження 39 об'єктів будівництва та реконструкції. Ще за шістьма адресами перевірки тривають.

В результаті інспекційної роботи за вказаний період видано 27 направлень на перевірки, скасовано три реєстрації декларацій, повідомлень про початок виконання будівельних робіт та готовність об'єктів до експлуатації.

За проведеними раніше перевірками накладено штрафи на ряд фізичних осіб на суму 340 тисяч гривень, юридичних осіб - на суму 117 тисяч 181 гривну.

Штрафні санкції винесені за будівництво, реконструкцію без дозвільних документів індивідуальних житлових будинків, квартир, нежитлових приміщень; експлуатацію об'єктів, які не введені в експлуатацію; внесення недостовірних даних у повідомлення, декларації про початок виконання будівельних робіт та готовність об'єктів до експлуатації; невиконання приписів управління ДАБК Одеської міськради про усунення порушень; недопущення посадових осіб управління на об'єкт будівництва.