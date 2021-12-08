На Одещині немає вільних місць для важкохворих на Covid-19 (відео)
Медичні заклади заповнені більше, ніж на половину
На 100 відсотків заповнені ковідні реанімаційні ліжка в лікарнях Одещини.
Про таке Суспільному розповів головний санітарний лікар регіону Віталій Гончаров.
Під час проведення досліджень здебільшого лабораторія центру МОЗ виявляє інфікування штамом «Дельта».
«Ситуація покращилася і немає такої різкої потреби у ліжках, як це в нас було місяць-два тому», – розказав Віталій Гончаров.
За його словами, це дало змогу Одещині перейти до жовтої карантинної зони.
Наразі медичні заклади, що приймають хворих на коронавірус, заповнені на 60-70 відсотків.
Напередодні дев'ять регіонів перейшли у «жовту» зону.
Зазначимо, перше дослідження показало рівень ефективності Pfizer проти «Омікрону».
До слова, за минулу добу, 7 грудня, в Україні зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, 450 осіб померли.
Ще стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.