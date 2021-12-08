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    На Одещині немає вільних місць для важкохворих на Covid-19 (відео)

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    Реанімаційні ліжка заповнені на 100%, дитячі на 55% - На Одещині немає вільних місць для важкохворих на Covid-19 (відео)
    Реанімаційні ліжка заповнені на 100%, дитячі на 55%
    фото: moz.gov.ua

    Медичні заклади заповнені більше, ніж на половину

    На 100 відсотків заповнені ковідні реанімаційні ліжка в лікарнях Одещини.

    Про таке Суспільному розповів головний санітарний лікар регіону Віталій Гончаров.

    Під час проведення досліджень здебільшого лабораторія центру МОЗ виявляє інфікування штамом «Дельта».

    «Ситуація покращилася і немає такої різкої потреби у ліжках, як це в нас було місяць-два тому», – розказав Віталій Гончаров.

    За його словами, це дало змогу Одещині перейти до жовтої карантинної зони.

    Наразі медичні заклади, що приймають хворих на коронавірус, заповнені на 60-70 відсотків.

    Напередодні дев'ять регіонів перейшли у «жовту» зону.

    Зазначимо, перше дослідження показало рівень ефективності Pfizer проти «Омікрону».

    До слова, за минулу добу, 7 грудня, в Україні зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, 450 осіб померли.

    Ще стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.

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    Теги: Одеса лікар хвороби коронавірус
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    На Одещині немає вільних місць для важкохворих на Covid-19 (відео)