На Одещині немає вільних місць для важкохворих на Covid-19 (відео)

Реанімаційні ліжка заповнені на 100%, дитячі на 55%

Реанімаційні ліжка заповнені на 100%, дитячі на 55%

Медичні заклади заповнені більше, ніж на половину

На 100 відсотків заповнені ковідні реанімаційні ліжка в лікарнях Одещини.

Про таке Суспільному розповів головний санітарний лікар регіону Віталій Гончаров.

Під час проведення досліджень здебільшого лабораторія центру МОЗ виявляє інфікування штамом «Дельта».

«Ситуація покращилася і немає такої різкої потреби у ліжках, як це в нас було місяць-два тому», – розказав Віталій Гончаров.

За його словами, це дало змогу Одещині перейти до жовтої карантинної зони.

Наразі медичні заклади, що приймають хворих на коронавірус, заповнені на 60-70 відсотків.

Напередодні дев'ять регіонів перейшли у «жовту» зону.

Зазначимо, перше дослідження показало рівень ефективності Pfizer проти «Омікрону».

До слова, за минулу добу, 7 грудня, в Україні зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, 450 осіб померли.

Ще стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.