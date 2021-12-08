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    Франція зафіксувала найвищий за рік добовий приріст Covid-інфікованих

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    За добу у Франції зафіксували 59 тисяч випадків коронавірусу - Франція зафіксувала найвищий за рік добовий приріст Covid-інфікованих
    За добу у Франції зафіксували 59 тисяч випадків коронавірусу
    фото: ЕРА

    Загалом від початку пандемії у Франції зареєстрували понад 8 млн заражень коронавірусом

    У Франції за добу зафіксували 59 019 випадків коронавірусу, що є найбільшим добовим показником з 3 листопада 2020 року. Про це повідомляє Bfmtv.

    «Ситуація продовжує погіршуватись. За добу у Франції було зареєстровано 59 019 нових випадків захворювання на Covid-19 – це показник, який не був досягнутий з 3 листопада 2020 року». – йдеться в повідомленні.

    Разом з тим у країні за добу зробили 687 тисяч бустерних щеплень від коронавірусу, що також стало рекордним показником.

    Загалом від початку пандемії у Франції зареєстрували понад 8 млн заражень коронавірусом, померли від хвороби понад 121 тисяча людей.

    До слова, у Німеччині протягом минулої доби було виявлено майже 70 тис. заражених коронавірусом. Також від хвороби померла максимальна кількість людей за останні дев’ять місяців – 527.

    До слова, за минулу добу, 7 грудня, в Україні зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, 450 осіб померли.

    Ще стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.

    Зазначимо, перше дослідження показало рівень ефективності Pfizer проти «Омікрону».

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    Теги: здоров'я Франція коронавірус
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    Франція зафіксувала найвищий за рік добовий приріст Covid-інфікованих