Людиною року за версією читачів Time став відомий політик-антивакцинатор

У голосуванні взяли участь 9 млн людей

Президент Бразилії Жаїр Болсонару став людиною року за версією читачів американського журналу Time. Про це повідомляється на сайті видання.

Читачі онлайн-версії журналу мали вибрати людину чи групу людей, які, на їхню думку, справили найбільший вплив на світ цього року, негативний чи позитивний. Із понад 9 млн голосів Болсонару отримав 24%.

Варто зазначити, що Жаїр Болсонару неодноразово критикувався як з боку бразильських політиків, так і світової спільноти за підхід до боротьби з пандемією коронавірусу. Зокрема, він пропонував лікуватися від Covid-19 засобами, які не визнає медична спільнота. Також Болсонару критикють за не запровадження під час пандемії достатніх карантинних обмежень у Бразилії.

У жовтні 2021 року обліковий запис президента Бразилії на YouTube забанили за поширення фейків про Covid-19.

Також на початку жовтня у багатьох містах Бразилії відбулися протести – громадяни країни вимагали імпічменту чинного бразильського президента. На думку протестувальників, недолуга політика Болсонару щодо боротьби проти пандемії призвела до загибелі 600 тис. бразильців.

На початку грудня Верховний суд країни відкрив провадження щодо президента країни Жаїра Болсонару, через його заяви, що вакцини від коронавірусу можуть збільшувати ймовірність захворювання на СНІД.

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