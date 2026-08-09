Росія знову атакувала Одещину ракетами

Повітряні сили попередили про цілі з акваторії Чорного моря, в Одесі та районі працює ППО

Російські війська вдень 9 серпня продовжили атакувати Одеську область. Після масованого нічного удару ворог знову спрямував повітряні цілі у бік регіону, повідомляє «Главком».

Близько 12:51 Повітряні сили попередили про цілі в акваторії Чорного моря, які рухалися у напрямку Одеси, Чорноморська, Чорноморського та Затоки. Невдовзі, о 12:54, в Одеському районі пролунали вибухи. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та району залишатися в укриттях і повідомив про роботу протиповітряної оборони по російських цілях.

Близько 13:01 вибухи знову було чути на Одещині. Наразі влада не публікувала інформації про можливі наслідки нового удару.

Атака відбувається після масованого нічного удару по регіону. У ніч проти 9 серпня Росія застосувала проти Одещини 11 ракет різних типів, більшість із яких заходили на цілі за балістичною траєкторією. Також було зафіксовано до 100 ворожих безпілотників різних типів, зокрема реактивні дрони та баражуючі боєприпаси «Бандероль». За уточненими даними, внаслідок нічної атаки влучання ракет та ударних безпілотників зафіксували на дев'яти локаціях в Одесі та області.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Одесу пошкоджено енергетичні об'єкти. Фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. У деяких районах міста відмічаються перебої з подачею води та мобільним звʼязком. В усі райони міста організовано підвіз технічної води. Також працюють бювети.

Після нічного удару тимчасово обмежено рух на окремій ділянці автомобільної дороги Одеса – Рені. Через це наразі неможливо дістатися до частини пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, а також виїхати від них у напрямку Одеси.