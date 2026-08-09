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Росіяни запустили по Україні понад 200 дронів і ракети: скільки вдалося збити

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росіяни запустили по Україні понад 200 дронів і ракети: скільки вдалося збити
Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по Одесі
фото: ДСНС

Сили ППО збили або подавили 174 ворожі безпілотники та п'ять баражуючих боєприпасів «Бандероль»

У ніч проти 9 серпня російські війська здійснили чергову комбіновану повітряну атаку на Україну. Основним напрямком удару стала Одеська область, по якій противник застосував балістичні, протикорабельні та протирадіолокаційні ракети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Для ударів по Одещині росіяни використали ракети «Іскандер-М»/С-400, «Онікс» та Х-31П. Пуски здійснювали з території тимчасово окупованого Криму та з акваторії Чорного моря. Крім того, від 18:00 8 серпня противник запустив по Україні 202 безпілотники.

Серед них були ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія», а також баражуючі боєприпаси «Бандероль». Безпілотники запускали з районів Курська, Міллерового, Орла та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 174 ворожі безпілотники різних типів та п'ять баражуючих боєприпасів «Бандероль» на півночі, півдні та сході України. Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників на 22 локаціях. Ще на шести локаціях впали уламки збитих повітряних цілей.

Як працювала ППО під час атаки на Україну 9 серпня
Як працювала ППО під час атаки на Україну 9 серпня
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

У Повітряних силах додали, що внаслідок протидії кілька російських ракет не досягли цілей. Інформацію щодо місць їхнього падіння уточнюють. Станом на час оприлюднення повідомлення атака тривала, у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники.

Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Одеську область, застосувавши кілька десятків ракет і безпілотників. Унаслідок ударів пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлову забудову. Найбільших руйнувань зазнала Одеса.

Зранку ворог завдав серії ударів по Салтівському району Харкова: зруйновано з сьомого по дев'ятий поверхи багатоповерхівки, двоє людей загинули, 12 постраждали. 

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Теги: Одеса війна обстріл Одещина Повітряні сили ЗСУ

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