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Частина Одеси залишилась без світла, є перебої з водою та мобільним зв'язком

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Частина Одеси залишилась без світла, є перебої з водою та мобільним зв'язком
В Одесі після російської атаки виникли проблеми зі світлом і транспортом
фото (ілюстративне): «Суспільне»

Через знеструмлення у місті призупинили рух електротранспорту, на маршрути вивели автобуси

Унаслідок російської атаки на Одесу вночі 9 серпня пошкоджено енергетичні об'єкти. Фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК і мерію Одеси.

Без електропостачання залишилися споживачі та об'єкти критичної інфраструктури в частині Одеського району області, зокрема у Приморському, Хаджибейському та Пересипському районах Одеси. Щойно безпекова ситуація дозволила розпочати роботи, енергетики приступили до відновлення пошкоджених об'єктів. Утім, ремонт потребуватиме певного часу.

В Одеській міській раді повідомили, що у зв'язку з наслідками нічної російської атаки рух електротранспорту в місті тимчасово призупинено. Для перевезення пасажирів роботу частини трамвайних і тролейбусних маршрутів дублюють автобуси.

Зокрема, замість трамвая №20 на маршруті «Херсонський сквер – Хаджибейський лиман» курсує автобус. На тролейбусному маршруті №8 «Залізничний вокзал – Суперфосфатний завод» мають організувати роботу двох соціальних автобусів. У мерії також оприлюднили перелік міських автобусних маршрутів, якими пасажири можуть скористатися замість електротранспорту.

Переліком міських маршрутних автобусів, які дублюють роботу електротранспорту
Переліком міських маршрутних автобусів, які дублюють роботу електротранспорту
документ: мерія Одеси

За інформацією ОВА, в деяких районах міста відмічаються перебої з подачею води та мобільним звʼязком. В усі райони міста організовано підвіз технічної води. Також працюють бювети. 

Нагадаємо, вночі 9 серпня Одеса та навколишні території зазнали масованої комбінованої атаки – ворог одночасно застосував понад 30 дронів, балістичні ракети «Іскандер-М», крилаті ракети «Бандероль» та, ймовірно, протикорабельні «Онікс». 

Для ударів по Одещині росіяни використали ракети «Іскандер-М»/С-400, «Онікс» та Х-31П. Пуски здійснювали з території тимчасово окупованого Криму та з акваторії Чорного моря. 

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Теги: електротранспорт ДТЕК транспорт Одеса Одещина громадський транспорт електроенергія автобус

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