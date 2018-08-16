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    Негода в Києві: на припарковану автівку впав стовп і розрізав її навпіл (фото)

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    Розрізана автівка стовпом - Негода в Києві: на припарковану автівку впав стовп і розрізав її навпіл (фото)
    Фото: kiev.informator.ua
    Розрізана автівка стовпом

    Очевидці опублікували фото наслідків бурі

    У Києві негода звалила стовп, який розрізав навпіл припарковану біля нього «Таврію». Відповідні фото публікують очевидці у соцмережах.

    Внаслідок падіння дерев пошкодження отримали також декілька інших автівок.

    Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

    Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

    Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни. 

    Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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