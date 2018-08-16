Негода в Києві: на припарковану автівку впав стовп і розрізав її навпіл (фото)
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Очевидці опублікували фото наслідків бурі
У Києві негода звалила стовп, який розрізав навпіл припарковану біля нього «Таврію». Відповідні фото публікують очевидці у соцмережах.
Внаслідок падіння дерев пошкодження отримали також декілька інших автівок.
Киев, после ночной бури! pic.twitter.com/MjiiLFFXTY— Zhan (@ZhanZemelja) August 16, 2018
Последствия ночной бури с грозой, градом и сильным ветром в Киеве ночью#погода https://t.co/i1hTyhDiJo pic.twitter.com/kptSlerCCI— Обычный Киев (@kyivnash) August 16, 2018
Дмитриевская#погода https://t.co/UNtLeMrnn7 pic.twitter.com/zBQWH0ev5f— Обычный Киев (@kyivnash) August 16, 2018
#киев #ураган pic.twitter.com/hN7reT6cdk— 4wel (@4wel) August 16, 2018
Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.
Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.
Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.
Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.
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