Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка Збройних Сил України – головний пріоритет діяльності Петра Порошенка
Станом на 1 лютого 2023 року наш Фонд та компанія Roshen, починаючи з 24 лютого 2022 року, спрямували на підтримку Збройних Сил України 1 790 млн гривень, або 55 мільйонів доларів США (з урахуванням курсу на час платежів).
За ці кошти на початку агресії було придбано: бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), турнікети, натівські аптечки, пікапи, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст), пальне, засоби для будівництва фортифікаційних споруд. А пізніше – вантажівки, бронемашини і тягачі, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, сотні цифрових радіостанцій, старлінки, понад 50 тисяч комплектів військового зимового одягу, системи очистки води. Великою популярністю у війську користуються наші мобільні лазні.
З першого дня широкомасштабного вторгнення росії до України Петро Порошенко разом з командою взяв шефство над створенням батальйонів територіальної оборони Києва та Київської області. Ці підрозділи одними з перших рятували людей з Ірпеня та Бучі, вивозячи їх під час обстрілів зокрема і на інкасаторських машинах. Усього було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Сьогодні ці бойові частини боронять нашу землю на півдні та сході України.
На фронт передали більше 100 повноприводних пікапів для ЗСУ. А також 11 італійських бронемашин MLS Shield для Десантно-штурмових військ.
У Великій Британії для потреб української армії куплені понад 300 вантажівок Leyland DAF, а також 14 бронемашин «Spartan», два танкових тягача Oshkosh.
Понад 350 безпілотників Autel передані у ЗСУ. А також реалізується великий контракт на постачання понад 20 комплексів БПЛА Poseidon (65 «пташок»).
Для потреб парамедиків батальйону «Госпітальєри» куплений безпілотний робот THeMIS для евакуації поранених з поля бою.
Водночас варто зауважити, що багато благодійних проектів поки що не підлягають розголошенню через загрозу для життя людей.
Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО Справа Громад, які окремо зібрали на потреби війська 312 млн гривень, або 8,67 мільйонів доларів США (з урахуванням курсу на час платежів).
Загальна сума, спрямована Фондом Порошенка спільно з волонтерами на допомогу ЗСУ, сягнула 2 мільярди 102 мільйонів гривень, або 63,67 мільйонів доларів США.
Військове спорядження та гуманітарна допомога від Фонду Порошенка та волонтерів регулярно надходять до Краматорська, Слов’янська, Бахмута, Херсона, Миколаєва, Вознесенська, Дніпра, Харкова, а раніше до Чернігова, Ірпеня, Бучі, Андріївки, Бородянки, Чорнобиля.
Усього від початку російського нападу на Україну (у 2014 році) Петро Порошенко та його компанії витратили на благодійність близько 4 млрд гривень.
У планах – багато нових проектів, які здивують ворога.
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