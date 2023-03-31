Вулична творчість формує той контекст і культуру, яка вирішує, як суспільство сприйматиме ті чи інші історичні події

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив», щоб зберегти історичні світлини для політичної пам’яті в Музеї агітації. У колекцію ввійшли білборди, сітілайти, графіті, марки, листівки та навіть оновлені дорожні знаки, які надихають українців на боротьбу та виражають їхнє ставлення до ворога.

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З перших днів війни інформаційний фронт вийшов далеко за межі радіо і телебачення. Борди, графіті, листівки – далеко не вичерпний перелік того, що працює на піднесення бойового духу народу та боротьбу з ворогом.

Вулична творчість формує той контекст і культуру, яка вирішує, як суспільство сприйматиме ті чи інші історичні події, а відповідно, хто і вийде переможцем у війні. Бо «мистецтво – це зброя, а культура – форма спротиву». Тож наше мистецтво інформаційного спротиву і є шлях до нашої перемоги.