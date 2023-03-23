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Російська директорка музею знайшла спільні риси у Сталіна та Міккі-Мауса

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Російська директорка музею знайшла спільні риси у Сталіна та Міккі-Мауса
фото з відкритих джерел

Два дні тому директором російського музею ДМІІ ім. А. С. Пушкіна була призначена історик Єлизавета Ліхачова. Але вона уже встигла зробити декілька скандальних заяв 

Нова директорка Пушкінського музею у Росії  Єлизавета Ліхачова назвала частиною поп-культури лідера СРСР Йосипа Сталіна, порівнявши його з персонажем Disney Міккі-Маусом. Вона заявила про це під час програми каналу RTVI «Хроніки нового світу».

Загалом у кабінеті Лихачової, за її словами, було три зображення Сталіна, включаючи шматок мила з портретом вождя, який гості приміщення використовували за призначенням. 

«Я прихильник дуже простої позиції: він здох. Всі. Проїхали. Ми не можемо міряти наше сьогоднішнє життя Сталіним. Це просто смішно. Чому не Іваном Грозним ? Ще Петро був теж такий сумнівний персонаж», – заявила Ліхачова.

Вона зазначила, що покійний лідер СРСР став предметом поп-культури, як Міккі-Маус. «Зображень Сталіна багато, і він зрештою і є предметом поп-культури. Тобто щоразу, коли людей треба відволікти від чогось серйозного, важливого, дістається Сталін», – сказала управлінець культурної установи.

Раніше в соцмережі Twitter було видалено публікацію журналіста Associated Press Олександра Рослякова з відеороликом 2018 року, в якому Ліхачова сидить у своєму кабінеті в Музеї архітектури імені Щусєва на тлі портрета Сталіна із приклеєною картиною зайця. Лихачова пояснила, що зображення подарували їй колеги, і воно викликало різну реакцію у гостей її робочого простору.

«По реакції було все зрозуміло: працюватимемо чи ні. Зараз у людей повністю зникло почуття гумору», – поскаржилася керівниця ДМІІ імені Пушкіна.

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Теги: музеї

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