«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям

Наслідки війни – це виклики, які потребують нових навичок від кожного з нас уже зараз

22 лютого у Києві у КВЦ «Парковий» пройшла презентація програмної швейцарсько-української ініціативи «Стаємо сильнішими разом!», створеної задля допомоги і підтримки дітей, постраждалих від війни. Ініціативу реалізовуватиме проєкт Decide у партнерстві з Офісом Омбудсмана України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством відновлення України та Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українські діти по-різному проживають досвід війни, їм усім необхідна особлива увага та підтримка. Наслідки війни – це виклики, які потребують нових навичок від кожного з нас уже зараз. Саме тому проєкт Decide спільно з Офісом Омбудсмана України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством відновлення України та Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту запускає «Стаємо сильнішими разом!» – ініціативу, що покликана допомогти дітям, які постраждали від війни.

Про її основні напрями розповіли 22 лютого, під час презентації у Києві. Із вітальним словом до учасників заходу звернулися партнери ініціативи – Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Андрій Вітренко, перший заступник Міністра освіти і науки України, Наталія Алюшина, голова Надс, а також в онлайн-форматі Ілона Постемська, старша координаторка програм Посольства Швейцарії в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Майбутнє будь-якої держави – це діти. На жаль, кожна українська дитина відчула на собі, що таке війна. Перед нами великі виклики. Є діти, які залишаються на тимчасово окупованих територіях і ті,, що перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. Я знаю, що Уряд запровадив обов’язкову евакуацію і ми неодноразово піднімали питання по дітях, які залишаються через волю дорослих у Бахмуті, у Великоновосілівці, і у тих містах, які руйнує Російська Федерація. Ми повинні не забувати і про тих дітей, які наразі виїхали за кордон. Ми, повинні тримати постійний зв’язок з ними для того, щоб після закінчення війни у них було бажання, а головне – умови для повернення в Україну. Це нові виклики і тому особливо приємно знаходити однодумців. Я хотів подякувати швейцарсько-українському проєкту Decide, разом з партнера ми робимо одну велику справу – ми продовжуємо захищати наших українських дітей», – відкрив презентацію промовою Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

«Хочу висловити слова абсолютної підтримки нашим партнерам Decide, які запропонували таку чудову програму. Сьогодні наші діти щодня долають величезні виклики. Наша завдання, як дорослих людей, допомагати їм в цьому. Тому що для українців, крім Батьківщини, немає нічого ціннішого ніж життя власних дітей. Тому проєкт Decide є актуальним і дуже потрібним. Я впевнений, що згодом ми зможемо його ще більше масштабувати і запровадити повністю на території країни», – побажав Андрій Вітренко, перший заступник Міністра освіти і науки України.

Ідею «Стаємо сильнішими разом!» представила Валентина Полторак, менеджерка проєкту Decide. За її словами, ініціатива розрахована на 2 роки і буде впроваджуватися у 2 етапи. Так, уже цьогоріч планується охопити понад 50 000 освітян і більш як 200 000 дітей та їхніх батьків з майже 1000 громад.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Стаємо сильнішими разом!» передбачає 6 основних напрямів:

нові компетентності вчителя в умовах воєнного стану;

права людини та громадянина;

психологічна підтримка;

підтримка дітей з особливими освітніми потребами;

громада, безпечна для дитини;

безпечний освітній простір у закладах освіти.

«Ми, дорослі, маємо знати, як допомогти та підтримати дітей у таких складних умовах. Це і є завданням нашої ініціативи. Фактично вона вже стартувала, адже у закладах післядипломної педагогічної освіти організовують навчання тренерів. А вони так само проведуть тренінги для колег-освітян. Разом із партнерами працюємо заради майбутнього кожної дитини в Україні», – додала Валентина Полторак.

Після презентації відбулися 2 панельні дискусії, де вдалося обговорити актуальні питання в умовах війни, а саме:

безпечний простір в школі та громаді;

чому підтримка та захист дітей особливо важливі.

До дискусії долучилися Віра Рогова, заступниця Міністра освіти і науки України та Ольга Будник, уповноважена Глави держави з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Тему безпечного простору з ними обговорили представники громад-партнерів проєкту Decide – Павло Андрусяк, голова Дубовецької територіальної громади, та Юрій Музика, начальник Управління освіти і науки Чернігівської ОДА. На онлайн-зв’язку з нами були Рольф Голлоб, директор Центру врядування PHZH International Projects in Education та Олександр Корінний, голова Всеукраїнської Асоціації об'єднаних територіальних громад.

Окрім того, про підтримку та захист дітей дізнавалися від Олени Вихор, представниці Уповноваженого з прав дітей, сім'ї, молоді та спорту та Руслана Горяченка, начальника управління дотримання прав людини Національної поліції України.

Будь ласка, читайте текст після реклами