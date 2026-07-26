Названо найдешевші країни Європи для відпочинку: де українці можуть заощадити на подорожі

Найвигіднішою країною за загальним рівнем цін залишається Туреччина

Вартість відпочинку в європейських країнах може суттєво відрізнятися залежно від напрямку та структури витрат. Тому перед бронюванням подорожі варто порівняти середні ціни на проживання, харчування та повсякденні витрати, адже навіть популярні туристичні країни можуть істотно різнитися за рівнем цін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Яка країна Європи є найдешевшою для відпочинку?

Автори дослідження наголошують, що статистика відображає середній рівень цін у країні, а не в окремих курортних містах. Тому у столицях або популярних туристичних локаціях вартість проживання та послуг може бути значно вищою за середню.

За даними Euronews, найвигіднішою країною за загальним рівнем цін залишається Туреччина. Як зазначається у дослідженні, якщо середній споживчий кошик товарів і послуг у країнах Європейського Союзу коштує €100, то в Туреччині його вартість становить близько €59,6.

Водночас найдорожчою країною серед тих, що увійшли до аналізу, виявилася Франція.

Де в Європі найдешевші готелі та ресторани?

Як розповідає видання, саме проживання та харчування становлять одну з найбільших статей витрат під час подорожей. Дослідження показало, що Франція очолила рейтинг країн із найдорожчими готелями та ресторанами, тому ці витрати варто враховувати ще на етапі планування поїздки.

Натомість найвигіднішою країною для проживання та відвідування закладів харчування стала Португалія. Ціни на готелі та ресторани там на 26,4% нижчі за середній показник у Європейському Союзі.

У якій країні найдорожчий і найдешевший алкоголь?

Окремо дослідники порівняли ціни на алкогольні напої. Попри загалом невисокий рівень цін у Туреччині, саме алкоголь там виявився найдорожчим серед досліджуваних країн.

Водночас найвигідніше купувати алкогольні напої, за даними дослідження, в Італії, де їхня вартість є однією з найнижчих серед проаналізованих європейських держав.

Що варто врахувати перед плануванням бюджетної подорожі?

Як наголошує Euronews, орієнтуватися лише на середній рівень цін не варто. Підсумковий бюджет залежить від сезону, конкретного регіону, способу пересування, категорії готелю та особистих витрат туриста.

Крім того, перед поїздкою експерти радять заздалегідь бронювати житло, порівнювати ціни на транспорт і оформлювати туристичне страхування. Це допоможе уникнути непередбачених витрат і почуватися впевненіше під час подорожі.

Нагадаємо, португальський курорт Алгарве став найдоступнішим напрямком у Європі для сімейного відпочинку влітку 2026 року.

Також влада Дубая запустила програму фінансових бонусів для мешканців, які приведуть у місто туристів, – так емірат намагається відновити туристичний потік після різкого спаду на тлі війни на Близькому Сході.