Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Названо найдешевші країни Європи для відпочинку: де українці можуть заощадити на подорожі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Туреччині найдешевший споживчий кошик, але дорогий алкоголь
фото з відкритих джерел

Найвигіднішою країною за загальним рівнем цін залишається Туреччина

Вартість відпочинку в європейських країнах може суттєво відрізнятися залежно від напрямку та структури витрат. Тому перед бронюванням подорожі варто порівняти середні ціни на проживання, харчування та повсякденні витрати, адже навіть популярні туристичні країни можуть істотно різнитися за рівнем цін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Яка країна Європи є найдешевшою для відпочинку?

Автори дослідження наголошують, що статистика відображає середній рівень цін у країні, а не в окремих курортних містах. Тому у столицях або популярних туристичних локаціях вартість проживання та послуг може бути значно вищою за середню.

За даними Euronews, найвигіднішою країною за загальним рівнем цін залишається Туреччина. Як зазначається у дослідженні, якщо середній споживчий кошик товарів і послуг у країнах Європейського Союзу коштує €100, то в Туреччині його вартість становить близько €59,6.

Водночас найдорожчою країною серед тих, що увійшли до аналізу, виявилася Франція.

Де в Європі найдешевші готелі та ресторани?

Як розповідає видання, саме проживання та харчування становлять одну з найбільших статей витрат під час подорожей. Дослідження показало, що Франція очолила рейтинг країн із найдорожчими готелями та ресторанами, тому ці витрати варто враховувати ще на етапі планування поїздки.

Натомість найвигіднішою країною для проживання та відвідування закладів харчування стала Португалія. Ціни на готелі та ресторани там на 26,4% нижчі за середній показник у Європейському Союзі.

У якій країні найдорожчий і найдешевший алкоголь?

Окремо дослідники порівняли ціни на алкогольні напої. Попри загалом невисокий рівень цін у Туреччині, саме алкоголь там виявився найдорожчим серед досліджуваних країн.

Водночас найвигідніше купувати алкогольні напої, за даними дослідження, в Італії, де їхня вартість є однією з найнижчих серед проаналізованих європейських держав.

Що варто врахувати перед плануванням бюджетної подорожі?

Як наголошує Euronews, орієнтуватися лише на середній рівень цін не варто. Підсумковий бюджет залежить від сезону, конкретного регіону, способу пересування, категорії готелю та особистих витрат туриста.

Крім того, перед поїздкою експерти радять заздалегідь бронювати житло, порівнювати ціни на транспорт і оформлювати туристичне страхування. Це допоможе уникнути непередбачених витрат і почуватися впевненіше під час подорожі.

Нагадаємо, португальський курорт Алгарве став найдоступнішим напрямком у Європі для сімейного відпочинку влітку 2026 року.

Також влада Дубая запустила програму фінансових бонусів для мешканців, які приведуть у місто туристів, – так емірат намагається відновити туристичний потік після різкого спаду на тлі війни на Близькому Сході.

Читайте також:

Теги: Туреччина бюджет Франція алкоголь рейтинг українці житло харчування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Евакуація через мастшабні лісові пожежі
Вогонь створює власні вітри: Франція бореться з масштабною пожежею
Вчора, 15:04
У лікарні Côte d’Opale медики припустилися помилки під час операції
«Буває лише у фільмах!». Французький лікар помилково видалив дівчині зуби замість операції на нозі
23 липня, 14:00
Норвегія стане хорошим вибором для тих, хто цінує спокій, стабільність, природу та баланс між роботою й особистим життям
Життя в Норвегії: українка пояснила, чому ця країна підходить не всім
19 липня, 17:15
На великому екрані з'явилося зображення ексголови Міноборони в образі східного правителя
Акції протесту дісталися фестивалів: на Atlas Weekend натовп скандував на підтримку Федорова
18 липня, 00:15
Нафтові танкери Mombasa та Al Bahiyah опинилися під ударом Ірану
Україна відреагувала на поранення своїх громадян під час атаки Ірану на танкери
14 липня, 12:16
Оборонний бюджет України цього року перевищив $44 млрд
США стали лідером за військовими витратами: яке місце посіла Україна
12 липня, 01:19
Мільйони українців, які лишаються під окупацією, зазнають системного тиску, порушень прав людини та примусової русифікації
Омбудсмен розповів, скільки українців залишається на окупованих територіях
9 липня, 22:40
Власники вирішили переробити дах, що влетіло у копієчку
Подружжя купило стару хату в селі і витратило на ремонт пів мільйона
5 липня, 17:15
Сократ зізнався, що не уявляє останній день війни як момент повного полегшення
Керівник легендарного підрозділу «Альфа» спрогнозував, коли та як закінчиться війна
27 червня, 16:15

Життя

Найавторитетніший гороскоп на 27 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 27 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Блогери показали закинуте село в Карпатах, про яке мало хто знає
Блогери показали закинуте село в Карпатах, про яке мало хто знає
Ексурядовець часів Ющенка назвав політиків, які радилися з астрологами та біоенергетиками
Ексурядовець часів Ющенка назвав політиків, які радилися з астрологами та біоенергетиками
Українець розповів, що стало для нього найбільшим випробуванням під час життя у Бухаресті
Українець розповів, що стало для нього найбільшим випробуванням під час життя у Бухаресті
Найавторитетніший гороскоп на 26 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 26 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Купила будинок за мільйон доларів: 80-річна емігрантка розповіла, скільки коштує життя у Києві
Купила будинок за мільйон доларів: 80-річна емігрантка розповіла, скільки коштує життя у Києві

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2026
114K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
108K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
80K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua