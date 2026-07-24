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«Музика – це мої ліки». Військовий став діджеєм після поранення

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Роман Черкас виступив на фестивалі у Чехії
фото: Іnstagram.com/cherkas5007

Роман Черкас втратив обидві ноги під час боїв на Луганщині

Захисник Роман Черкас із Вінниччини почав займатися музикою після поранення на фронті та став діджеєм. Про історію військового розповідає «Главком» із посиланням на Калинівську міську раду

Роман Черкас, відомий як Ro_Ma 4E, понад 20 років працював штурманом на флоті. На початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ. У 2024 році в боях на Луганщині військовий отримав поранення, через яке втратив обидві ноги.

Роман Черкас з Вінничини став діджеєм після поранення та виступив у Чехії
Роман Черкас з Вінничини став діджеєм після поранення та виступив у Чехії
фото: Іnstagram.com/cherkas5007

Після тривалої реабілітації та безлічі операцій Роман Черкас почав цікавитися музикою та згодом став діджеєм. «Музика стала для мене енергією, життєвою енергією. Якщо я два дні нічого не слухаю і не граю, тоді починаються фантомні болі, погані думки і навіть депресія. Для мене музика – це звичайне заняття, мої ліки», – розповідав Роман Черкас в інтервʼю виданню The Guardian.

Роман Черкас втратив обидві ноги під час боїв на Луганщині
Роман Черкас втратив обидві ноги під час боїв на Луганщині
фото: Калинівська міська рада

Нині ветеран проводить по вісім годин на день за діджейським пультом. Нині він формує власний стиль у жанрі drum and bass. У липні захисник взяв участь у фестивалі Чехії Colours of Ostrava. 

«Почавши з легкого ліквіду, Роман презентував новий трек «Ой їхав я коло млина», створений «Imagination Project», та «І сад зацвів» спеціально для цієї події в рамках проєкту поєднання сучасної електронної музики та української етніки. Далі з кожним бітом Рома все більше підігрівав публіку, переходячи на класичний DnB і далі аж до надпотужного Neuro. І це приваблювало все більше і більше людей з усієї величезної локації фестивалю. Танцювали і малі діти, і літні люди, і, здавалося, цей потяг не спинити», – йдеться у повідомленні міської ради.

Роман Черкас дав інтервʼю чеській пресі та поділився своєї історією
Роман Черкас дав інтервʼю чеській пресі та поділився своєї історією
фото: Іnstagram.com/cherkas5007

Також українець дав інтервʼю чеській пресі та поділився своєю історією.

Нагадаємо, ветеран Юрій Юриков піднявся на найвищу точку України, щоб освідчитися коханій. Під час служби в 95 окремій десантно-штурмовій бригаді на Донеччині військовий отримав поранення після чого втратив ногу. Нині ветеран пересувається на протезі. Щоб освідчитися своїй коханій на Говерлі, він самотужки піднявся на гору, подолавши шлях у 14 годин. 

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Теги: ветеран музика Чехія військові Вінниччина поранення

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