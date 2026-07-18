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«Резерв+» тимчасово не працюватиме? Міноборони дало пораду

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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«Резерв+» тимчасово не працюватиме? Міноборони дало пораду
Технічні роботи в «Резерв+» триватимуть з 18 до 22 липня
колаж: Міноборони

Технічні роботи в застосунку будуть короткостроковими й триватимуть 1-2 год в нічний час

Попри анонсовані раніше технічні роботи 18-22 липня, застосунок «Резерв+» працюватиме у звичайному режимі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міноборони.

Технічні роботи в «Резерв+» триватимуть у нічний час по 1-2 год, з 18 до 22 липня. Хоча передбачається, що застосунок працюватиме у звичайному режимі, Міноборони все-таки радить громадянам про всяк випадок завантажити PDF-версію військово-облікового документа.

«Якщо ви військовозобов’язаний, маєте відстрочку або бронювання та плануєте перетинати державний кордон вночі або маєте підстави для пересування під час комендантської години, рекомендуємо про всяк випадок завантажити PDF-версію військово-облікового документа. Щоб завантажити PDF, на головному екрані застосунку натисніть «+» та оберіть «Завантажити PDF», – йдеться в повідомленні відомства.

Раніше Міноборони попереджало, що з 18 до 22 липня застосунок «Резерв+» може бути тимчасово недоступним через технічні роботи. 

До слова, на початку 2026 року «Резерв+» тимчасово не працював через планові технічні роботи в реєстрі «Оберіг», а в іншому випадку частина сервісів застосунку була недоступна через збій в обміні даними між державними реєстрами.

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Теги: Міноборони застосунок військовозобов'язаний Резерв+

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