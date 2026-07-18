«Резерв+» тимчасово не працюватиме: Міноборони назвало терміни

Міноборони: більшість технічних робіт проведуть уночі

З 18 до 22 липня застосунок «Резерв+» може бути тимчасово недоступним через технічні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві уточнили, що переважно роботи проводитимуться вночі, тож для більшості користувачів вони будуть непомітними. Втім, у відомстві радять подбати про фізичний або електронний військово-обліковий документ заздалегідь – саме на випадок, якщо застосунок виявиться недоступним у потрібний момент.

Щоб мати документ під рукою навіть без доступу до сервісу, Міноборони рекомендує завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа. Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути «+» і обрати «Завантажити PDF» – файл збережеться на телефоні й буде доступний офлайн.

Це вже не перший випадок, коли «Резерв+» тимчасово призупиняє роботу через технічне обслуговування реєстру «Оберіг», з яким синхронізований застосунок. Подібні короткі перерви траплялися і раніше – зазвичай вони не впливають на вже оформлені відстрочки чи актуальність військово-облікового документа.

Нагадаємо, раніше «Резерв+» вже тимчасово не працював через планові технічні роботи в реєстрі «Оберіг», а в іншому випадку частина сервісів застосунку була недоступна через збій в обміні даними між державними реєстрами.