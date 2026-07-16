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Жителька Херсона, яка пройшла Другу світову війну, відзначила 106-річчя

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ольга Будникова декілька років проходила військову службу
фото: Yaroslav Shanko/Facebook

Ольга Будникова була одружена з військовим льотчиком

Ветеранка Другої світової війни Ольга Будникова з Херсона відзначила своє 106-річчя. На долю жінки випало багато історичних подій та випробувань. Довгожителька поділилася історією свого життя. Про це пише «Главком» із посиланням на допис керівника міської військової адміністрації Херсона Ярослава Шанька у Facebook.

Ольга Будникова народилася у селі Шеншинівка Курської області. Вона зростала у багатодітній родині з трьох дітей. З квітня 1942 року по вересень 1946 року жінка перебувала на службі у війську. Вона була учасницею Другої світової війни та нині має звання молодшого лейтенанта.

Жителька Херсона, яка пройшла Другу світову війну, відзначила 106-річчя фото 1
фото: Yaroslav Shanko/Facebook

Її чоловік Дмитро Терентійович був військовим льотчиком та мав звання підполковника. Коли чоловіка Ольги Будникової демобілізували, родина перебралася до Херсона. Жінка працювала товарознавцем у будівельній галузі.

Жителька Херсона, яка пройшла Другу світову війну, відзначила 106-річчя фото 2
фото: Yaroslav Shanko/Facebook

«На її долю випали складні історичні випробування, однак вони лише загартували її характер і силу духу. За понад століття іменинниця стала свідком багатьох історичних подій і змін, пройшла через воєнні випробування та десятиліття самовідданої праці. Її життєва історія – це приклад гідності, витримки та незламності духу», – йдеться у дописі.

Жителька Херсона, яка пройшла Другу світову війну, відзначила 106-річчя фото 3
фото: Yaroslav Shanko/Facebook

Нині Ольга Будникова проходить лікування в одній з лікарень Херсона.  

Нагадаємо, 103-річний Василь Хомиженко, який з кожної пенсії донатить на ЗСУ, розповів, у чому криється секрет його довголіття.  Василь Хомиженко до 100 років керував автівкою. Наразі він уже погано бачить та чує, проте залишається бадьорим. 

До слова, на Івано-Франківщині ветеран Дмитро Марусяк відсвяткував свій 101-й день народження. Пенсіонер свого часу був бійцем Першої Української дивізії «Галичина».

Також повідомлялося, У Львові найстарша мешканка міста Олена Кирилівна Рибалко відзначила 109-річчя.  Свого часу жінка здобула медичну освіту, а під час Другої світової війни довгожителька була медикинею та зв’язковою УПА.

Теги: ветеран Друга світова війна Херсон довголіття Курщина

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