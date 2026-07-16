Жителька Херсона, яка пройшла Другу світову війну, відзначила 106-річчя
Ольга Будникова була одружена з військовим льотчиком
Ветеранка Другої світової війни Ольга Будникова з Херсона відзначила своє 106-річчя. На долю жінки випало багато історичних подій та випробувань. Довгожителька поділилася історією свого життя. Про це пише «Главком» із посиланням на допис керівника міської військової адміністрації Херсона Ярослава Шанька у Facebook.
Ольга Будникова народилася у селі Шеншинівка Курської області. Вона зростала у багатодітній родині з трьох дітей. З квітня 1942 року по вересень 1946 року жінка перебувала на службі у війську. Вона була учасницею Другої світової війни та нині має звання молодшого лейтенанта.
Її чоловік Дмитро Терентійович був військовим льотчиком та мав звання підполковника. Коли чоловіка Ольги Будникової демобілізували, родина перебралася до Херсона. Жінка працювала товарознавцем у будівельній галузі.
«На її долю випали складні історичні випробування, однак вони лише загартували її характер і силу духу. За понад століття іменинниця стала свідком багатьох історичних подій і змін, пройшла через воєнні випробування та десятиліття самовідданої праці. Її життєва історія – це приклад гідності, витримки та незламності духу», – йдеться у дописі.
Нині Ольга Будникова проходить лікування в одній з лікарень Херсона.
Нагадаємо, 103-річний Василь Хомиженко, який з кожної пенсії донатить на ЗСУ, розповів, у чому криється секрет його довголіття. Василь Хомиженко до 100 років керував автівкою. Наразі він уже погано бачить та чує, проте залишається бадьорим.
До слова, на Івано-Франківщині ветеран Дмитро Марусяк відсвяткував свій 101-й день народження. Пенсіонер свого часу був бійцем Першої Української дивізії «Галичина».
Також повідомлялося, У Львові найстарша мешканка міста Олена Кирилівна Рибалко відзначила 109-річчя. Свого часу жінка здобула медичну освіту, а під час Другої світової війни довгожителька була медикинею та зв’язковою УПА.
Коментарі — 0