Жителька Херсона, яка пройшла Другу світову війну, відзначила 106-річчя

Ольга Будникова була одружена з військовим льотчиком

Ветеранка Другої світової війни Ольга Будникова з Херсона відзначила своє 106-річчя. На долю жінки випало багато історичних подій та випробувань. Довгожителька поділилася історією свого життя. Про це пише «Главком» із посиланням на допис керівника міської військової адміністрації Херсона Ярослава Шанька у Facebook.

Ольга Будникова народилася у селі Шеншинівка Курської області. Вона зростала у багатодітній родині з трьох дітей. З квітня 1942 року по вересень 1946 року жінка перебувала на службі у війську. Вона була учасницею Другої світової війни та нині має звання молодшого лейтенанта.

фото: Yaroslav Shanko/Facebook

Її чоловік Дмитро Терентійович був військовим льотчиком та мав звання підполковника. Коли чоловіка Ольги Будникової демобілізували, родина перебралася до Херсона. Жінка працювала товарознавцем у будівельній галузі.

фото: Yaroslav Shanko/Facebook

«На її долю випали складні історичні випробування, однак вони лише загартували її характер і силу духу. За понад століття іменинниця стала свідком багатьох історичних подій і змін, пройшла через воєнні випробування та десятиліття самовідданої праці. Її життєва історія – це приклад гідності, витримки та незламності духу», – йдеться у дописі.

фото: Yaroslav Shanko/Facebook

Нині Ольга Будникова проходить лікування в одній з лікарень Херсона.

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