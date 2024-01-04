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У США з'явився новий кандидат у президенти: що про нього відомо

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У США з'явився новий кандидат у президенти: що про нього відомо
Роберт Кеннеді виконав свою обіцянку щодо висунення у президенти
фото: Global Look Press

Племінник Джона Кеннеді зібрав підписи для висування у президенти США

Роберт Кеннеді-молодший з Демократичної партії вирішив стати  новим кандидатом на пост президента США. Роберт Кеннеді – молодший зібрав у штаті Юта необхідну кількість підписів для висування на виборах у 2024 році. Він є племінником колишнього президента США Джона Кеннеді, убитого 1963 року в Далласі.

Очікується, що цього тижня Кеннеді-молодший оголосить про свої плани на обрання. Після цього його мають внести до списку кандидатів у всіх 50 штатах країни.

Раніше Кеннеді-молодший стверджував, що громадян США  приховують дані про справжній стан Збройних сил України. На його думку, навіть провідні ЗМІ країни визнають провал українського контрнаступу. Він також поставив питання, чи визнають це «неоконсерватори Джо Байдена» – Ентоні Блінкен і Вікторія Нуланд – і чи повернуться вони до ідеї про переговори чи «наблизять людство на кілька кроків до ядерного знищення».

Що відомо про Роберта Кеннеді-молодшого?

Член однієї з найвідоміших сімей Демкратичної партії, Кеннеді-молодший має кращі рейтинги прихильності серед республіканців, ніж серед демократів.

69-річний Роберт Кеннеді-молодший не мав досвіду роботи в уряді чи політиці. Він став відомим у 1980-х і 1990-х як юрист, який спеціалізувався на питаннях екології, активно долучившись до збереження річки Гудзон і виступаючи за використання відновлюваної енергії та прав корінного населення США.

Але в середині 2000-х років погляди Кеннеді-молодшого різко змінилися, і він прийняв позицію антивакцинатора. Він став агітувати за теорії змови, які стверджують, що вакцини мають відношення до виникнення вроджених захворювань у дітей. Під час пандемії коронавірусу він також висловлював звинувачення уряду США та «великої фармацевтичної індустрії» у те, що вони змовляються для отримання величезних прибутків.

Що стосується поглядів на Україну, то Кеннеді-молодший засуджував Росію, але – як і крайні праві республіканці – називав російську агресію «проксі-війною» та критикував американську допомогу Україні. На США він також покладав відповідальність за «провокування» Москви до вторгнення.

Нагадаємо, Роберт Кеннеді-молодший публічно заявив, що у разі свого обрання завершить війну в Україні за 100 днів. Відповідне повідомлення він опублікував 28 вересня на своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter).«Протягом 100 днів мого президентського терміну цю війну буде закінчено. І це станеться на кращих умовах, ніж будь-хто міг розумно очікувати», – сказав Роберт Кеннеді-молодший.

До слова,  раніше Роберт Кеннеді-молодший звинуватив владу США у масштабному фінансуванні України. Вашингтон вже витратив $130 млрд на допомогу Україні, при цьому мільйони американців нібито залишаються без медичного страхування та талонів на їжу. Таку думку висловив кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший.

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Теги: президент вибори вибори у США Вашингтон партії

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