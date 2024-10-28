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Одна з областей дозволить рух таксі під час комендантської години

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Одна з областей дозволить рух таксі під час комендантської години
Викликати таксі можна буде через мобільні додатки Bolt та Uklon
фото з відкритих джерел

Після узгодження всіх процедур із комендатурою проєкт легального виклику таксі під час комендантської години у Львові запрацює до кінця цього тижня

У Львові запрацює пілотний проєкт для виклику таксі через сервіси Bolt та Uklon під час комендантської години. Про це повідомили представники влади на брифінгу, пише Zaxid.net.

Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень наголосив, що для пересування Львовом уночі необхідна перепустка, яку можна отримати в комендатурі. Перепуску, а також оновлені військово-облікові документи повинні мати всі водії сервісів, що працюватимуть у нічний час.

Що стосується пасажирів, то за словами посадовця, перепустка від них не вимагатиметься, адже переважно таксі в комендантську годину користуються ті, хто їде на або з залізничного вокзалу і пересуватися містом для крайньої потреби.

Грень зазначив, що за час введення комендантської години у Львові не виникало конфліктів із тими мешканцями, які перебували на вулиці у разі крайньої потреби, як от через прибуття чи відправлення потяга. Після узгодження всіх процедур із комендатурою проєкт легального виклику таксі під час комендантської години у Львові запрацює до кінця цього тижня. Викликати таксі можна буде через мобільні додатки Bolt та Uklon.

«У проміжок із 12 години ночі до п'ятої ранку, під час комендантської години, до Львова прибуває близько 20-30 потягів. Це фактично та кількість людей, що потенційно потребує того чи іншого пересування в нічний час, за умови дотримання всіх норм. Аби це пересування було безпечним і за адекватними цінами, а також, аби воно було прозорим, у співпраці з компаніями Bolt та Uklon цього тижня ми запустимо цей сервіс», – повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Нагадаємо, мешканцю Києва, який працює у службі таксі, повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.

Як повідомлялося, військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Кирило Лазаревич розповів, що під час поїздки водій таксі у Києві висловив негативну та образливу думку щодо української армії та доцільності захисту України.

До слова, зміна схеми руху на столичній Вокзальній площі, з метою впорядкувати транспортні потоки, розділила громадськість на два табори. У мережі люди або активно підтримують нововведення, аргументуючи тим, що давно пора було і такі зміни наближають Україну до цивілізованого світу. Але більшість коментаторів явно не задоволені змінами, люди пишуть про ще більшу транспортну плутанину, хаос та дискомфорт.

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Теги: таксі Львів комендантська година

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