Втрати ворога станом на 4 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 4 лютого 2025 року.
Втрати Росії у війні на 4 лютого 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 4 лютого втратила:
- особового складу – близько 842930 (+1270) осіб,
- танків – 9938 (+18) од,
- бойових броньованих машин – 20709 (+24) од,
- артилерійських систем – 22655 (+66) од,
- РСЗВ – 1269 (+1) од,
- засоби ППО – 1053 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24003 (+92),
- крилаті ракети – 3054 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35921 (+123) од,
- спеціальна техніка – 3733 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 4 лютого
- У Чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них шість рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 1077-й день повномасштабної війни в Україні.
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