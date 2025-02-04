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Втрати ворога станом на 4 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 4 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 35921 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 4 лютого 2025 року.

Втрати Росії у війні на 4 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 4 лютого втратила

  • особового складу – близько 842930 (+1270) осіб,
  • танків – 9938 (+18) од,
  • бойових броньованих машин – 20709 (+24) од,
  • артилерійських систем – 22655 (+66) од,
  • РСЗВ – 1269 (+1) од,
  • засоби ППО – 1053 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 24003 (+92),
  • крилаті ракети – 3054 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35921 (+123) од,
  • спеціальна техніка – 3733 (+2).
Втрати окупантів станом на ранок 4 січня
Втрати окупантів станом на ранок 4 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 4 лютого

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них шість рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 4 лютого
Активність флоту окупантів станом на 4 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1077-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб втрати війна

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