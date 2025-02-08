Окупанти готують затяжну наступальну операцію – майор Нацгвардії

РФ готує новий наступ на березень – квітень

Інтенсивність бойових дій на фронті знизилась. Проте причина не в тому, що Збройні сили України виснажили російську армію, а ознака того, що Москва готує затяжну наступальну операцію, яка триватиме від шести до дев'яти місяців. Про це заявив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу Національної гвардії Олексій Гетьман, передає FreeДом.

Зазначається, що росіяни, ймовірно, планують початок наступу орієнтовно на кінець березня – початок квітня. А враховуючи те, що операція може тривати до дев'яти місяців, то вона може затягнутись практично на весь 2025 рік.

Гетьман наголосив, що готуючись до наступальної операції, противник намагається підготувати війська, зокрема ті підрозділи, які зазнали великих втрат. Крім того, окупанти хочуть накопичити техніку та привести її у бойовий стан.

«Вірити у те, що ми їх так сильно побили, що вони не в змозі проводити далі бойові дії, було б дуже оптимістичним перебільшенням. У них як було більш ніж півмільйона людей на лінії фронту, так практично і залишилося», – розповів експерт.

Нагадаємо, триває 1081-й день повномасштабної війни.

За добу російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Від початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.